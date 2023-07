Ein gutes Geschäft – was Erdogan für seine Zustimmung zum schwedischen Nato-Beitritt erwarten dürfte

von Philipp Mattheis Erst unmittelbar vor Beginn des Nato-Gipfels gab Recep Tayyip Erdogan sein Veto auf: Schweden kann in die Nato aufgenommen werden. Das dürfte sich der türkische Präsident gut bezahlen lassen.

Fast könnte man glauben, der türkische Präsident Erdogan sei nach über 20 Jahren im Amt nun altersmilde geworden. Überraschend gab er am Montag seinen Widerstand gegen einen Beitritt Schwedens zur Nato auf. Bisher hatte er das blockiert, da Schweden in der Türkei gesuchte PKK-Mitglieder beherberge. Eine Koran-Verbrennung antiislamischer Demonstranten vor wenigen Tagen hatte ebenfalls nicht zu einer Entspannung beigetragen. Nach einem Telefonat am Montagabend mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg und dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson machte er plötzlich den Weg frei.

Was steckt hinter dem plötzlichen Sinneswandel?