Vizekanzler zu Gast im stern-Talk Robert Habeck: "Merz kann so viel Unsinn reden, wie er will"

Robert Habeck hat sich beim neuen Talkformat STERN STUNDE zu Friedrich Merz und dessen Aussagen über die Grünen als Koalitionspartner geäußert. Der Vizekanzler sprach auch über die Fotos von Olaf Scholz mit Augenklappe und den Industrie-Strompreis.

Vizekanzler Robert Habeck hält die Aussage des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz für "Unsinn", die Grünen könnten kein Koalitionspartner für die Union sein. "Das ist verwunderlich, weil die Hälfte des Landes von Schwarz-Grün regiert wird", sagte der grüne Bundeswirtschaftsminister bei der STERN STUNDE, dem neuen Livetalk-Format des stern.

Merz habe "die Rechnung offenbar ohne seine Partei gemacht", sagte Habeck. Er sei zwar nicht der Pressesprecher des Oppositionsführers. "Wäre ich es, würde ich ihm sagen: 'Hör' auf, Unsinn zu erzählen.'" Aber dies sei ein freies Land, deswegen könne Merz "so viel Unsinn erzählen, wie er will".

Ebenfalls zu Gast war die Bestseller-Autorin Juli Zeh. Sie habe sich aus Gesprächen mit Wirtschaftsminister Habeck Inspiration für ihr Buch "Zwischen Welten" geholt, berichtete die Schriftstellerin. Beide hätten sich auf mehreren Terminen getroffen und über das Thema Landwirtschaft unterhalten. "Damals ist viel von dir hängen geblieben und in meinen Roman eingeflossen", sagte Zeh.

Habeck selbst hat mehrere Bücher von Zeh gelesen. "Die ersten Bücher von Juli habe ich geliebt und verschlungen. Die neueren Bücher habe er noch nicht aufgeschlagen. "Da haben sich andere Sachen vorgedrängelt."

Augenklappen-Fotos von Olaf Scholz: Habeck dachte an Scherz

Habeck äußerte sich in dem Talk-Format auch zu den Augenklappen-Fotos von Kanzler Olaf Scholz nach dessen Unfall beim Joggen. Er habe diese zunächst für einen Scherz gehalten. "Zuerst dachte ich, es ist eine Collage und soll witzig sein", sagte der Grünen-Politiker. "Ich finde, es sieht schon bedrohlich aus. Aber ich hoffe, es geht glimpflich aus." Gesprochen habe er mit Scholz über die Verletzung noch nicht, aber er habe ihm eine Nachricht geschickt. "Wir haben gesimst. Ich habe ihm gute Genesung gewünscht, aber ich habe danach nicht gefragt, was hinter der Augenklappe los ist."

Scholz hatte sich am Wochenende beim Joggen am Auge verletzt und muss wegen der Schwellung und der Schürfwunden nun einige Tage eine Augenklappe tragen.

Habeck zum Industrie-Strompreis

Habeck sprach in dem einstündigen Talkformat auch über den Industrie-Strompreis und erhöhte dabei den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz. "Das ist natürlich auch ein Industrie-Arbeiter-Strompreis", sagte Habeck. "Dahinter sind ja nicht Dax-Konzerne und Statistiken, die man irgendwo an der Börse präsentiert. Da arbeiten Leute", so Habeck über die möglichen Profiteure einer solchen Subvention.

Ohne einen Industriestrompreis würden "blue collar jobs" womöglich wegfallen. "Wenn wir jetzt diese Debatte nicht mit paternalistischem 'Respekt' zukleistern, joah, ist zwar schlecht für dich, aber Respekt, für diese schwierige Zeit, die durchstehst, bist halt arbeitslos geworden – dann müssen wir entsprechend industriepolitisch dagegenhalten."

Die STERN STUNDE ist das neue Livetalk-Format des stern, das am Montagabend in Berlin Premiere feierte.