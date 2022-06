Spaziergang in Jerusalem: Wirtschaftsminister Robert Habeck

von Jan Rosenkranz Der deutsche Wirtschafts-Klima-Außenminister Robert Habeck bereist den Nahen Osten. Diesmal geht es nicht vor allem um Gas. Sondern um Krise, Klima, Kriege, erneuerbare Energien – und eine neue Dynamik.

Man könnte jetzt schreiben, dass Robert Habeck an diesem Mittwochmorgen den Tiefpunkt seiner Nahost-Reise erreicht hätte, immerhin steht der deutsche Vizekanzler etwa 400 Meter unter dem Meeresspiegel am Ufer des Toten Meeres. Sein jordanischer Amtskollege, Salah Al-Kharabsheh, Minister für Energie und Bodenschätze hat ihn mit dem Worten "Willkommen am tiefsten Punkt der Erde" begrüßt. Wie gesagt: Man könnte.

Robert Habeck am Toten Meer: Der Wirtschaftsminister spricht über den deutlich gesunkenen Wasserspiegel © Britta Pedersen / DPA