von Jan Christoph Wiechmann Um beim Volk besser anzukommen, macht Donald Trumps Konkurrent Ron DeSantis jetzt auf Kumpeltyp aus der Arbeiterschaft. Wie kommt das bei den Arbeitern an?

William Binning aus Youngstown kannte schon Ron DeSantis' Großvater, Philip Rogers, den "Aufrechten", wie er ihn nennt. Er kannte auch den Vater, Ron DeSantis Senior, "den Witzbold." Und nun kennt er auch Ron DeSantis Junior, den Gouverneur von Florida. Den Präsidentschaftskandidaten. Den größten Rivalen von Donald Trump bei den Republikanern.

Der nicht so viel von einem "Aufrechten" habe und noch weniger von einem "Witzbold".

"Phil war mir am liebsten", sagt Binning. "Phil war immer geradeaus, authentisch, pragmatisch, ein Mentor für mich. Und wissen Sie, was besonders interessant ist? In seiner Position als Wahlleiter der Republikaner erkannte Phil Wahlniederlagen immer selbstverständlich an. Er glaubte an das System."