Dieses Fake-Video verbreitet sich in den sozialen Medien.





Der Clip soll angeblich eine Werbetafel mit Panzern in Berlin zeigen. Dabei handelt es sich offenbar um russische Propaganda.





Das Video zeigt zwei Panzer und die Jahresangaben 1943 und 2022 – dazu den Schriftzug „Vielleicht nicht wieder?“.





Offenbar soll damit eine Parallele zwischen der NS-Zeit und den Panzerlieferungen an die Ukraine gezogen werden.





Manche Nutzer verbreiten den Clip mit der Behauptung, dass die Deutschen die Regierung damit an die Verbrechen des NS-Regimes und die damit verbundenen Konsequenzen erinnern wollen.





Doch das Video wurde nie auf dieser Werbetafel, die sich tatsächlich in Berlin befindet, gezeigt.





Die Betreiberfirma, das Unternehmen Limes, erklärt gegenüber den Faktencheckern von Correctiv, dass es sich um einen Fake handelt.





Wer genau hinsieht, erkennt das auch im Video. Denn die Reflektionen auf der Straße passen nicht zum Video auf der Werbetafel. Der Asphalt flackert bunt und reflektiert Bewegung, selbst, wenn dies im Panzer-Video nicht der Fall ist.





Das Video soll den Eindruck erwecken, dass die Entscheidung für Panzerlieferungen in die Ukraine bei den Deutschen keinen Rückhalt hat.





Laut einer Blitzumfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa für RTL und NTV halten 53 Prozent der Bundesbürgerinnen und -bürger das Vorgehen jedoch für richtig.









Wie untersuchen wir in der Redaktion Videos auf Manipulation? Dabei ist ein Blick auf die Details wichtig. Die Einzelbilder eines Videos verraten oft, ob ein Video bearbeitet wurde. Wir schauen uns Bild für Bild genau an und vergrößern einzelne Ausschnitte. Indizien für einen Fake sind zum Beispiel: fehlende Bewegungsunschärfe, unnatürlicher Schattenwurf oder Schnittfehler. Beim stern gilt generell: Seriosität vor Schnelligkeit. Wir checken Fakten und Material immer gründlich gegen, bevor wir sie veröffentlichen. Dafür arbeiten wir mit dem redaktionsübergreifenden "Team Verifikation" zusammen mit RTL, NTV, RTL2, Radio NRW.

