Kreativer Protest in Russland: Der Lokalpolitiker Michail Abdalkin hört sich die Rede von Wladimir Putin mit Nudeln auf den Ohren an

von Ellen Ivits Ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen, ist einem Lokalpolitiker aus Samara ein eindrucksvolles Statement gelungen: Er hängte sich Spagetti auf die Ohren, während er der Rede von Wladimir Putin lauschte. In Russland weiß jeder diese Geste zu deuten.

"Jemandem Nudeln auf die Ohren hängen". In Russland kennt diese Redewendung jeder. Sie bedeutet nichts anderes, als das Lügen erzählt werden. Einen Bären aufbinden, könnte man im Deutschen sagen. Michail Abdalkin, kommunistischer Abgeordnete in der Region Samara, nahm die Redewendung wörtlich – und hängte sich tatsächlich Spaghetti auf die Ohren.

Ohne ein Wort zu sagen, gab der Regionalabgeordnete durch diese Geste ein Statement ab: Sein Gegenüber beschuldigte er damit schlicht, Lügen aufzutischen. Und dieser entpuppte sich als kein anderer als Wladimir Putin. Denn Abdalkin lauschte gerade der Rede des Kreml-Chefs an die Bundesversammlung, als ihm die Nudeln von den Ohren baumelten.

Auf Telegram schrieb der Politiker zu dem Video seiner Aktion: "Auf die Bitte der stellvertretenden Vorsitzenden der Regionalduma von Samara hörte ich mir die zweistündige Botschaft des Präsidenten an. Er hat meine volle Unterstützung, ich bin vollkommen einverstanden, großartiger Auftritt. So etwas habe ich in den letzten 23 Jahren noch nicht gehört. Ich bin angenehm überrascht", schrieb Abdalkin mit einer großen Portion Sarkasmus.

Die Nudeln auf seinen Ohren geben aber ganz Russland zu verstehen, was er tatsächlich von den Worten des Kreml-Chefs hält.

Die Botschaft, die Andalkin in die Welt sandte, blieb auch bei seinen Parteigenossen nicht unbemerkt. Ein Sprecher der kommunistischen Partei nannte die Aktion in einem Interview eine "Dummheit" und kündigte eine parteiinterne Untersuchung an.

Kreativer Protest in Russland

immer wieder lassen sich in Russland Lokalpolitiker kreative Formen des Protests einfallen. Im vergangenen Herbst sorgten zum Beispiel sieben Abgeordnete aus Sankt Petersburg für Furore. Ihnen war es gelungen, in einem kommunalen Rat einen offiziellen Appell an die Staatsduma durchzubringen, in dem sie die Absetzung von Wladimir Putin forderten – wegen Hochverrats. Nikita Juferew, einer der Initiatoren des Appells erzählte damals im exklusiven Gespräch mit dem stern, was die Lokalpolitiker mit ihrem Vorschlag an die Duma erreichen wollten und mit welcher Strategie sie einer Strafe zu entgehen hofften. Inzwischen musste er Russland verlassen. Das ganze Interview lesen Sie hier: