Die Bilder von Russlands Truppenaufmarsch in der Ukraine verfolgen uns seit einer Woche förmlich rund um die Uhr. Ein Detail macht dabei stutzig: Auf vielen russischen Panzern und Militärfahrzeugen prangt ein weißes "Z" – was steckt hinter dem Symbol?

Dieser Beitrag erschien zuerst bei RTL.de.

Schon seit Tagen greift Russland nun schon die Ukraine an und schreckt dabei mittlerweile vor nichts mehr zurück. Was dabei immer häufiger auffällt sind russische Panzer, die den Buchstaben "Z" tragen. Im Internet kursieren schon wilde "Zorro"-Theorien – doch was steckt wirklich dahinter?

"Z"-Zeichen hat mit "Brüderkrieg" zu tun

Egal ob Panzer, Lastwagen oder Amphibienfahrzeugen – bei allen Fahrzeugen der russischen Armee sticht in den letzten Tagen immer häufiger ein großes weißes "Z" auf, welches gut sichtbar an den Fahrzeugen aufgemalt ist. Die Besonderheit dabei: Im russischen Alphabet gibt es eigentlich gar keinen Buchstaben "Z". Das heizt auch auf Social Media-Plattformen die Spekulationen an. So glauben Netz-User etwa, es könnte sich dabei um den Namen einer besonderen Spezialeinheit oder Botschaften an die Ukraine und den Westen handeln.

Für Experten sind solche Theorien allerdings nur heiße Luft. Vielmehr will sich Russland mit dem "Z" von dem ukrainischen Militär abheben. So schreibt die Militär-Plattform "SOFREP", dass der "Bruderkrieg" den Einsatz von Symbolen nötig macht. Denn sowohl die Ukraine als auch Russland verwenden militärische Ausrüstung, die sich ähnelt. Militärmedien schreiben von einer "gängigen Praxis solche Markierungen zu verwenden, um Freunde von Feinden zu unterscheiden".

Wofür stehen die weiteren Buchstaben?

Neben dem weißen "Z" gibt es noch mehrere Buchstaben, die auf den Militär-Fahrzeugen stehen. Laut "SOFREP" stehen sie für die Herkunft der Einheiten. So stünde "V" für die russische Marineinfanterie, "O" für die Einheiten aus Belarus und mit "X" seien Streitkräfte von Ramsan Kadyrow gekennzeichnet. Russische Spezialeinheiten erkenne man an dem Buchstaben "A".

Bei der Kennzeichnung mit einem "Z" gibt es auch noch einmal unterschiedliche Bedeutungen. An einem einfachen weißen "Z" erkennt man wohl die Einheiten aus dem östlichen Militärbezirk, ein "Z" in einem Quadrat soll für den südlichen Militärbezirk wie etwa die Krim stehen.