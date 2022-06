Rasem Soufi in seiner Küche in Mittweida. 2015 floh der Syrer, weil er in die Armee eingezogen werden sollte

Bei der letzten großen Flucht kamen 2015 fast eine Million Menschen nach Deutschland. Was ist aus ihnen geworden? Bilanz einer Integration. Verena Friederike Hasel

An einem der ersten Tage, die nach Frühling riechen, parkt Rasem Soufi das Auto an einer Waldlichtung nahe dem sächsischen Mittweida. "Nun schläft sie", sagt er zu seiner Frau Rigerta und deutet auf Tochter Ruba, zwei Jahre alt. "Geh du raus, ich bleib bei ihr."

"Nein, du", sagt sie.

"Nein, du", sagt er.

Sie lacht. "Wer von uns liebt sie mehr?"

Am Ende steigen beide aus, bleiben aber dicht beim Auto. Die Soufis fahren oft her, nehmen Klappstühle, Kaffee, Kekse mit, manchmal auch Gäste und setzen sich mit ihnen an einen Baumstumpf, so wie andere ihre Freunde an den Gartentisch bitten.