von Phil Göbel Einen Tag nach dem Erfolg der AfD bei der Landratswahl im Thüringischen Sonneberg sorgt ein Video für Empörung: Der Clip zeigt einen mutmaßlichen Neonazi, der Luftballons in Farben der Partei an Kinder eines Kindergartens verschenkt.

Ein Video aus dem Landkreis Sonneberg sorgt einen Tag nach dem Erfolg der AfD bei der Landratswahl für Entrüstung. Im Clip ist ein Mann mit eindeutigen Kennzeichen der rechtsextremen Szene zu sehen, der Luftballons in den Farben der AfD an Kinder eines Kindergartens verschenkt. Das Video wurde unter anderem von der Thüringischen Landtagsabgeordneten der Linkspartei, Katharina König-Preuss, geteilt.

Landkreis Sonneberg: Mutmaßlicher Neonazi verschenkt blaue Luftballons an Kindergartenkinder

Das Video soll am Montag im Föritztal im Landkreis Sonneberg aufgenommen worden sein. Der Mann, der darin zusehen ist, trägt ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Wehrmacht – wieder mit" zusammen mit einer rot-weißen Hosen. Die Farbkombination schwarz-weiß-rot ist auch die der Deutschen Reichsflagge – ein Erkennungszeichen der rechten Szene. Zudem trägt das im Video zusehende Auto, aus dem der Mann die Luftballons nimmt, die Aufschrift "Ehrenamtlicher Abschiebehelfer".

Die Polizei Thüringen bedankte sich bei Twitter für die Hinweise und gab an, ein Verfahren gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz initiieren zu wollen. Wie "Bild" berichtet, könnte der Mann im Video durch die Aufdrücke auf seinem T-Shirt und auf der Scheibe des Autos gegen Paragraph 118 (Belästigung der Allgemeinheit) verstoßen haben.

Laut der Deutschen Presse Agentur wollte sich der Kindergarten nicht zu dem Vorfall äußern. Der Mann, der die Luftballons verschenkte, erklärte später in einem Facebook-Post, es sei "nicht mehr lustig, was jetzt hier überall abgeht." Er habe die falsche Kleidung angehabt, habe es aber nur gut mit den Kindern gemeint. Für die Kleidung wolle er sich entschuldigen.

Rechte Szene in Sonneberg offenbar tief verwurzelt

Sonneberg wurde in den vergangenen Wochen durch die Wahl des Kandidaten Robert Sesselmann zum ersten AfD-Landrat in Deutschland auch über die Grenzen Thüringens bekannt. Wie das antifaschistische "Rechercheportal Jena-SHK", berichtet, sei die rechtsextreme Szene in der Stadt schon seit längerer Zeit verwurzelt. So ließ sich beispielsweise der örtliche Fußballverein "SC Oberlind 06" 2021 von einem lokalen Tattoostudio aus Sonneberg sponsern, das von einem ehemaligen "Blood and Honour"-Kader betrieben wird.

Quellen: Bild, Rechercheportal Jena-SHK, mit Material von DPA