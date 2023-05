Der Schlitterkurs der SPD in Sachen Klimaschutz und das Bedürfnis, Brücken zu bauen, könnte zu ihrem Verfall führen – so stern-Autor Rolf-Herbert Peters

von Rolf-Herbert Peters Die SPD eiert beim Klimaschutz herum. Damit setzt sie ihre Existenzberechtigung aufs Spiel. Herbert Wehner dürfte sich im Grabe herumdrehen.

"Brücken bauen", das sei eine wesentliche Aufgabe der SPD in der Ampelkoalition bei Klimafragen. So sagte es der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch jüngst in einem Interview mit dem Sender ntv. Die Partei nehme gerade in einer "sehr polarisierten Debatte" eine "vermittelnde Position" ein.

Das stimmt. Leider. Denn das macht die sozialdemokratische Klimapolitik gerade so trostlos. So ineffizient.