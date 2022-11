In Washington hat stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz zusammen mit RTL-Journalistin Pinar Atalay Michelle Obama interviewt . Wie läuft so ein Interview ab? Und wie ist die ehemalige First Lady privat? Im Gespräch teilt stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz seinen Eindruck von Obama und verrät dabei unter anderem, wie RTL und der stern an das Interview gekommen sind.