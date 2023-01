von Dagmar Gassen Während des Gezerres um Panzerlieferungen für die Ukraine sind die Umfragewerte für Scholz gesunken. Eine neue Erhebung zeigt: Friedrich Merz wird zur Zeit von mehr Bürgern für führungsstark und kompetent gehalten als der Kanzler – Scholz erscheint mehr Menschen vertrauenswürdig.

Seit einem Jahr ist Friedrich Merz Vorsitzender der CDU, am 15. Februar jährt sich auch seine Wahl zum Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Nach den langen Diskussionen über Panzerlieferungen an die Ukaine schneidet der Oppositionsführer jetzt bei einer Forsa-Umfrage für den stern in mehreren Punkten besser ab als der Bundeskanzler: 46 Prozent der Bürger halten Merz für führungsstark, 52 Prozent für kompetent. 63 Prozent finden, dass er verständlich redet. Als eine Woche zuvor dieselben Eigenschaften für Olaf Scholz abgefragt wurden, sprachen diesem nur 25 Prozent Führungsstärke zu, 46 Prozent Kompetenz. 48 Prozent sagten, dass Scholz verständlich rede.

Nur 24 Prozent finden Friedrich Merz sympathisch

Aber nicht bei allen abgefragten Werten liegt der Kanzler hinter dem Oppositionsführer: Scholz gilt für immerhin 41 Prozent der Bürger als vertrauenswürdig, bei Merz sind es nur 30 Prozent. 43 Prozent finden Scholz sympathisch, über Merz sagen das nur 24 Prozent.

In einem Punkt liegen beide gleichauf, und das müsste ihnen und ihren Parteien zu denken geben. Egal, ob nach Scholz oder Merz gefragt wurde: nur 33 Prozent sagten, dass derjenige wisse, was die Menschen bewegt.

Die Daten zu Friedrich Merz wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die RTL-Deutschland-Gruppe am 26. und 27. Januar 2023 erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

Die Daten zu Olaf Scholz wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die RTL-Deutschland-Gruppe am 19. und 20. Januar 2023 erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.