von Lorenz Wolf-Doettinchem Bund und Länder streiten um die Finanzierung des günstigen Nahverkehr-Abos. Im Sommer 2024 droht eine Preiserhöhung. Das regt vor allem Studenten, Großstädter und Grünen-Wähler auf. Doch manche lässt das Thema kalt.

Mehr als elf Millionen Menschen haben das Deutschland-Ticket abonniert, mit dem sich für 49 Euro im Monat der öffentliche Personennahverkehr und Regionalzüge nutzen lassen. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Doch Bund und Länder sind sich über die langfristige Finanzierung uneinig. Auch nach einem Treffen im Kanzleramt in der vergangenen Woche ist unklar, zu welchem Preis das Abo ab Sommer 2024 angeboten werden kann. Von bis zu 69 Euro ist die Rede.

Dabei haben die Deutschen zu dem Thema eine klare Meinung. Wie eine Forsa-Umfrage für den stern ergab, ist 65 Prozent der Erhalt des Angebots zum aktuellen Preis von 49 Euro im Monat sehr wichtig oder wichtig. 35 Prozent ist das weniger wichtig oder nicht wichtig.

Auf den zweiten Blick gibt es aber interessante Unterschiede in den einzelnen Bevölkerungsgruppen. Während die Einwohner von Großstädten zu 75 Prozent den Erhalt des Tickets zum Preis für 49 Euro im Monat wichtig finden, sind es bei den Deutschen in Dörfern oder Kleinstädten lediglich 62 Prozent. Bei den Schülern und Studenten hat das günstige Abo für ÖPNV und Regionalzüge bei 85 Prozent Priorität, bei den Älteren ab 60 Jahre dagegen nur bei 59 Prozent. Bis auf die Wähler der AfD unterstützen die Anhänger aller Parteien mit deutlichen Mehrheiten ein unverändertes Deutschlandticket. Mit 89 Prozent ist der Anteil bei den Grünen am höchsten. Die Wähler der AfD finden das Projekt zu 55 Prozent weniger oder gar nicht wichtig.

Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die RTL-Gruppe Deutschland am 9. und 10. November 2023 erhoben. Datenbasis: 1006 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.