von Walter Wüllenweber Krieg, Corona, Inflation: Mit jeder Krise wächst die Ungleichheit. Doch immer noch glauben Christian Lindner und die FDP an Steuersenkungen. Eine Wutrede über eine Religion aus den Business-Schulen US-amerikanischer Eliteuniversitäten.

Es begann vor genau 40 Jahren, 9 Monaten und 27 Tagen. Ein ehemaliger Schauspieler saß in Jeans und Cowboystiefeln vor seiner Ranch in den Santa Monica Mountains, streichelte den Hund und unterzeichnete ein Schriftstück, das die Welt verändern sollte. Ronald Reagan hatte die Medien der Welt eingeladen, dabei zu sein, wenn er Geschichte schrieb.

Der "Economic Recovery Tax Act" von 1981 war das, was man heute eine Zeitenwende nennen würde: Die Steuern für Reiche und für Unternehmen wurden massiv gesenkt, zuerst in den USA und Großbritannien, schließlich in der ganzen Welt.

Zeitenwende anno 1981: US-Präsident Ronald Reagan unterzeichnet vor Vertretern der Weltpresse sein "Economic Recovery Tax Act"