Der Personenkult um Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist nicht neu. Angesichts des nahenden Wirbelsturms haben die Behörden die Einwohner nun dazu aufgerufen, vor allem die Abbilder des Diktators und seiner Vorgänger zu beschützen

Angesichts des Tropensturms "Khanun" haben die nordkoreanischen Staatsmedien die Bevölkerung aufgerufen, zuallererst die Porträts des kommunistischen Machthaber Kim Jong Un und von dessen Vorgängern zu schützen. Das "Hauptaugenmerk" der Nordkoreaner müsse auf der "Sicherheit" der in Nordkorea allgegenwärtigen Propagandaporträts, Statuen, Mosaike, Wandgemälde und anderen Denkmäler für die Kim-Dynastie liegen, hieß es am Donnerstag in der staatlichen Zeitung "Rodong Sinmun".

Darstellungen und Porträts des kommunistischen Machthabers Kim Jong Un, dessen Vater Kim Kong Il und Großvater Kim Il Sung hängen in Nordkorea in jedem Haus und jedem Büro und prägen in überlebensgroßer Form maßgeblich das Straßenbild.

Naturkatastrophen wirken sich tendenziell stärker auf Nordkorea aus

Der Tropensturm "Khanun" traf am Donnerstag in Nordkorea an Land und sollte am Freitag landeinwärts ziehen. "Alle Sektoren und Einheiten" in Nordkorea beteiligten sich an "einer dynamischen Kampagne zur Bewältigung des katastrophalen, anormalen Klimas", meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Mit "starkem Wind, Regengüssen, Flutwellen und hohem Seegang" sei zu rechnen.

Wegen der schwachen Infrastruktur in Nordkorea wirken sich Naturkatastrophen tendenziell stärker auf das Land aus. Weit verbreitete Abholzung macht Nordkorea zudem anfällig für Überschwemmungen. In den 90er Jahren starben bei Hungersnöten Hunderttausende, Schätzungen zufolge sogar Millionen Menschen in dem Land.

Bilder des Tages Quietschgelb 1 von 103 Zurück Weiter 1 von 103 Zurück Weiter 11. August: Wärmende Mitte Qinglong, China. Menschen versammeln sich um ein Lagerfeuer, um das Fackelfest in der Präfektur Qianxinan zu begehen. Für die im Südwesten des Landes lebenden Minderheiten, allen voran für die Yi, sind die Feierlichkeiten eine wichtige Tradition. Mit dem Feuer, Gesang und Tanz vertreiben sie böse Geister, beten für eine gute Ernte und ehren ihre Vorfahren. Mehr

In der Galerie: Die Bilder des Tages erzählen kleine und große Geschichten aus der ganzen Welt