von Steffen Gassel Marina Klimchuk und Steffi Hentschke Der Überfall der Hamas hat Israel gedemütigt und die Illusion zerstört, der Nahe Osten lasse sich mit Mauern und Zäunen befrieden. Nun droht nach Russlands Invasion in der Ukraine ein weiterer verheerender Krieg.

"Wie kann so etwas passieren?", fragt die verzweifelte Frau am Telefon. "Sechs Stunden lang hat meine Schwester um Hilfe gebettelt. In diesem Land, in Israel, mit unserer Armee! Wir wussten genau, wo sie war, wir standen die ganze Zeit mit ihr in Kontakt – und niemand konnte helfen?"

Aus Haviva Man spricht das blanke Entsetzen, als der stern sie am vergangenen Sonntag erreicht. Die 39-Jährige lebt mit ihrer Familie in Karmi’el, einer Kleinstadt im Norden Israels. Weiter entfernt vom Gazastreifen kann man kaum wohnen in diesem kleinen Land. Doch der Horror dieser Tage hat auch Havivas heile Welt zerstört. Ihre Schwester Amit ist seit Samstagnachmittag verschwunden.

"Wir drehen durch vor Hilflosigkeit", sagt Haviva Man am Telefon.