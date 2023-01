De Maizière, 1954 in Bonn geboren, trat als Schüler in die CDU ein. Er studierte Rechtswissenschaften. 1990 wurde er Staatssekretär und später Chef der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern. In Sachsen war er Finanz-, Justiz- und Innenminister. 2005 wechselte de Maizière in die Bundespolitik, war u. a. Innenminister und Verteidigungsminister. 2018 zog er sich aus der Politik zurück. Er lebt mit seiner Frau Martina in Dresden. Das Paar hat drei erwachsene Kinder.

