VOLKER BOUFFIER (CDU), HESSISCHER MINISTERPRÄSIDENT: "Gerade ihn hätten wir in einer so schweren Zeit besonders gebraucht. Die größte Herausforderung unseres Landes, sie erfordert Besonnenheit und Tatkraft. Für beides Stand auch Dr. Thomas Schäfer. Er war sich dieser Herausforderung sehr bewusst. Er hat buchstäblich bis zuletzt, Tag und Nacht, daran gearbeitet, diese Krise finanziell und organisatorisch zu bewältigen. Wir müssen heute davon ausgehen, dass er sich große Sorgen macht, große Sorgen vor allen Dingen darum, ob es gelingen könnte, die riesigen Erwartungen in der Bevölkerung insbesondere der finanziellen Hilfe zu erfüllen. Ich muss davon ausgehen, dass ihn diese Sorgen erdrückt haben. Er fand offensichtlich keinen Ausweg mehr. Er war verzweifelt und ging von uns. Das erschüttert uns, das erschüttert mich und ich denke in dieser Stunde ganz besonders an seine Familie. Ich wünsche der Frau und den Kindern, dass sie die Kraft finden und den Beistand, aus dieser schwierigen, furchtbaren Situation wieder herauszukommen. Meine Damen und Herren, Dr. Thomas Schäfter hat sich um dieses Land höchste Verdienste erworben. Sein Tod ist auch ein großer Verlust für unser Land. Wir verlieren mit ihm eine herausragende Persönlichkeit, viele von uns einen treuen Freund und Weggefährten. Wir verneigen uns vor Dr. Thomas Schäfer in allerhöchsten Respekt und in tiefer Dankbarkeit. Ich danke Ihnen."