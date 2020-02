PAUL ZIEMIAK, CDU GENERALSEKRETÄR AM SAMSTAG IN BERLIN: "Seit gestern Abend haben wir nun eine neue Entwicklung. Deswegen ist es mir wichtig, heute zu betonen, wie die Auffassung der CDU Deutschlands ist. Die Linke ist nicht zu vergleichen mit der AfD. Und ein Vergleich von Herrn Ramelow mit Herrn Höcke verbietet sich ebenso. Aber aus ganz unterschiedlichen Gründen ist der Parteitag der CDU Deutschlands, übrigens ist das auch meine ganz persönliche Meinung, zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Koalition oder eine andere Zusammenarbeit mit diesen beiden Parteien für die CDU Deutschlands nicht möglich ist. Es gab viele Vorschläge, wie man jetzt aus dieser Krise kommt. Von der Frage der Wahl von Frau Lieberknecht als auch der Expertenregierung. Diese Vorschläge sind von unterschiedlichen Seiten abgelehnt worden. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum auch eine Expertenregierung nicht der richtige Weg gewesen wäre, um aus dieser Krise zu kommen. Fest steht für mich, dass eine Wahl von Herrn Ramelow mit den Beschlüssen der CDU Deutschlands nicht vereinbar ist. Die Mitglieder der CDU Deutschlands erwarten, dass Beschlüsse des Bundesparteitages auch eingehalten werden. Die Abgeordneten im Landtag von Thüringen sind nach der Verfassung frei. Aber alle Mitglieder der CDU Deutschlands sind an die Beschlüsse des Bundesparteitags gebunden."

KATJA KIPPING, VORSITZENDE DER PARTEI DIE LINKE AM SAMSTAG IN BERLIN: "Das Ziel ist ganz klar, dass es im ersten Wahlgang eine demokratische Mehrheit für Bodo Ramelow gibt. Diese Vereinbarung war wichtig, weil wir müssen eins vermeiden, dass die AfD jemals wieder das Zünglein an der Waage ist. Insofern war das gestern eine Vereinbarung, die den antifaschistischen Konsens des Grundgesetzes stärkt."