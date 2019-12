Es war am 23. August 2019 kurz vor Mittag, als sich im Berliner Tiergarten ein Unbekannter Zelimkhan K. von hinten näherte. Von seinem schwarzen Mountainbike feuerte der unauffällige Mann drei Mal auf den Georgier. Zwei Kugeln trafen ihn in den Kopf, eine in die Schulter. Zelimkhan K. starb.

Sein Tod hat einen diplomatischen Konflikt ausgelöst - zwischen Deutschland und Russland. Die Bundesregierung erhebt schwere Vorwürfe. Die Generalbundesanwalt habe "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte", die dafür sprechen, dass "die Tötung entweder im Auftrag von staatlichen Stellen der Russischen Föderation oder solchen der Autonomen Tschetschenischen Republik als Teil der Russischen Föderation erfolgt ist", erklärte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Donnerstag. Die russische Regierung soll also direkt oder indirekt dafür verantwortlich sein, dass auf deutschem Territorium ein Auftragsmord begangen wird.

Aber warum? Die Antwort liefert ein Rückblick in die Geschichte. Vor genau 25 Jahren begann der blutige Konflikt zwischen Russland und Tschetschenien. Die autonome Teilrepublik wollte die Unabhängigkeit, Russland wollte diese um jeden Preis verhindern. Mindestens 80.000 Menschen kostete der zweijährige Krieg das Leben. Dem Ersten Tschetschenienkrieg folgte 1999 der zweite - nicht minder grausam und blutrünstig. In Russland spricht kaum jemand das Wort Tschetschenien aus, ohne Angst und Schrecken vor Augen zu haben. Auch wenn der Krieg 2009 offiziell beendet wurde, ging die Gewalt weiter.

Die verbliebenen tschetschenischen Verbände und Dschihad-Kämpfer tauchten in den Untergrund ab und gingen zu einer Guerilla-Taktik über. Es folgten Selbstmordattentate, Bombenanschläge und Geiselnahmen, die vor allem zivile Opfer forderten. 2003 setzten auch die USA tschetschenische Rebellengruppen auf ihre Liste terroristischer Organisationen. Zu den Terroristen gehörte auch - da sind sich die russischen Behörden sicher - Zelimkhan K. Im Zweiten Tschetschenienkrieg war er Truppenkommendant und Vertrauter des Separtistenführers Aslan Maschadow. Nach dem Krieg floh Zelimkhan K. nach Georgien und arbeitete für die georgischen Sicherheitsbehörden - bis 2015 ein Unbekannter mitten in Tiflis auf ihn schoss.

Zelimkhan K. überlebte und floh wieder. Dieses Mal in die Ukraine, wo er gegen die prorussischen Separatisten im Osten des Landes kämpfte. Doch auch dort wurde ihm schnell zu brenzelig. 2016 kam er schließlich in Deutschland an. Unter einem anderen Namen beantragte er Asyl. Sein Leben sei in Gefahr, weil er gegen russische Truppen gekämpft habe, gab er laut einem Bericht des "Spiegels" an. Doch sein Antrag wurde abgelehnt. Die deutschen Behörden stuften ihn als islamistischen Gefährder ein und folgten damit russischen Angaben, wonach Zelimkhan K. zu der Terrorgruppe "Kaukasisches Emirat" gehöre.

Schweigsamer Verdächtiger

Dennoch blieb der Tschetschene mit dem georgischen Pass weiter in Berlin. Drei Jahren lang überwachte ihn die Polizei und nahm schließlich im Juni 2019 die Gefährdereinstufung zurück. Doch unbeobachtet blieb Zelimkhan K. nicht. Aus Russland soll ein Befehl zu seiner Beseitigung ergangen sein, so der Verdacht der deutschen Ermittler.

Vadim K. heißt der Mann, der ihn ausgeführt haben soll. Der Russe wurde kurz nach der Tat festgenommen. Zeugen hatten beobachtet, wie er sein Fahrrad in die Spree warf, ebenso wie eine Perücke, einen Haartrimmer und, wie sich später zeigte, auch eine Pistole vom Typ Glock 26.

Vor dem Haftrichter bestritt der Verdächtige die Vorwürfe. Seitdem schweigt er. Doch die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass staatliche Stellen in Russland Vadim K. mit einer falschen Identität ausgestattet und nach Deutschland geschickt haben.

Verschwundene Akten

Wie die russische Investigativzeitung "The Insider", der "Spiegel" und das Recherchenetzwerk "Bellingcat" berichten, entlarvte eine fünf Jahre alte Interpol-Fahndungsakte die falsche Identität des Verdächtigen, unter der er nach Europa eingereist war. Sie enthielt den Berichten zufolge das Foto eines Mannes, der dem Festgenommenem erstaunlich ähnlich sah. Experten hätten daraufhin festgestellt, dass es sich mit "hoher Wahrscheinlichkeit" um ein und dieselbe Person handelt, und zwar um Vadim K. und nicht um einen "Vadim Sokolow". Auf diesen Namen war der Reisepass des Festgenommen ausgestellt. 2014 schrieb Russland Vadim K. zur internationalen Fahndung aus, nachdem er einen russischen Geschäftsmann erschossen haben soll. Doch schon ein Jahr später wurde die Suche eingestellt. Wie "The Insider" berichtet, finden sich in der "Integrierten Datenbank" des russischen Innenministeriums keine Informationen mehr über einen Vadim K. Doch der Investigativzeitung liegt ein Dokument aus den Archiven vor, dass nicht nur die genauen Daten nennt, wann die Fahndung begonnen und beendet wurde, sondern auch wann diese Information in die "Integrierte Datenbank" des Innenministeriums eingespeist wurde. Der Umstand, dass diese Datei dort nicht mehr auffindbar ist, kann nur bedeuten, dass sie nachträglich gelöscht wurde.

Die Macht dazu hätten nur staatliche Stellen, argumentiert die Zeitung. Doch es gibt weitere Indizien, die dafür sprechen, dass Vadim K. mit einer falschen Identität ausgestattet wurde. Ein Ausweisdokument auf den Namen "Vadim Sokolow" sei nur zwei Monate nach der rätselhaften Einstellung der Fahndung nach Vadim K. aufgetaucht. Der Reisepass auf den Namen sei erst am 18. Juli 2019 ausgestellt worden, nur zehn Tage vor der geplanten Reise nach Europa. Außerdem sei zuvor niemand unter diesem Namen ins Ausland gereist, schreibt "The Insider".

Mörder als Agent?

Nun wird vermutet, dass staatliche Stellen in Russland Vadim K. nach seinem Mord an dem russischen Geschäftsmann gefasst und für sich rekrutiert haben. Dies würde den plötzlichen Fahndungsstopp erklären. Außerdem wäre es nicht das erste Mal, dass russische Geheimdienste Verbrecher für eigene Operationen einsetzten. Die Deals sind einfach: Die betroffenen Personen bekommen Straffreiheit garantiert und die Geheimdienste günstige Arbeitskräfte, um deren Verlust es nicht schade ist - im Gegensatz zu ausgebildeten Agenten.

Darauf, dass der nun festgenommene Vadim K. solch ein rekrutierter Krimineller sein könnte, deuten seine Tätowierungen hin. Nach Angaben der Polizei in Berlin ziert ein Tattoo in Form eines Panthers und einer Krone seine linke Schulter. Außerdem trage er eine Tätowierung in Form einer Schlange auf seinem Unterarm. Russische Geheimdienst-Agenten dürfen jedoch keine Tätowierungen tragen, außer sie gehören zur Tarnung im Rahmen einer Infiltrierungs-Operation. In kriminellen Kreisen deuten Tattoos mit solchen Motiven jedoch auf einen hohe hierarchische Position hin.

Auge um Auge: Vergeltung als Grundprinzip

Verdächtig ist auch, dass die russische Regierung bislang wenig Kooperationsbereitschaft in dem Fall des ermordeten Georgiers unter Beweis gestellt hat. In der vergangenen Woche wurden deswegen zwei russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen. "Die Ausweisung sehen wir als sehr eindringliches Signal an die russische Seite, uns unverzüglich bei der Klärung der Identität und der Hintergründe zu der Person des mutmaßlichen Täters umfassend zu unterstützen", erklärte Kanzleramtschef Helge Braun. Doch Wladimir Putin denkt anscheinend nicht einmal daran. Er bezeichnete Zelimkhan K. als "Banditen" und "Mörder" und warf ihm die Beteiligung an zwei Anschlägen mit vielen Toten vor. Damit machte er deutlich: Aus russischer Sicht war er ein Staatsfeind.

Statt Informationen zu liefern folgte am Donnerstag ein Racheakt an den deutschen Behörden: Das russische Außenministerium ordnete die Ausweisung zweier deutscher Diplomaten an, die nun sieben Tage Zeit haben, das Land zu verlassen. Dies sei eine Reaktion auf die "grundlose Entscheidung" der Bundesregierung, zwei russische Mitarbeiter zu unerwünschten Personen in Deutschland zu erklären, hieß es zur Begründung.

"Es gibt eine ungeschriebene Praxis, was Vergeltungsmaßnahmen angeht. Ihr weist unsere Diplomaten aus, wir die euren", erklärte Putin. Für ihn scheint der Fall damit abgeschlossen zu sein: Ein Staatsfeind weniger - auf welche Weise auch immer. Hauptsache, es dient seinen Interessen.

Noch zögert die Regierung in Berlin den Tiergarten-Mord auf die große politische Bühne zu heben, wie dies etwa nach dem Anschlag auf den ehemaligen Doppelspion Sergej Skripal im englischen Salisbury im vergangenen Jahr der Fall war. Noch fehlen eindeutige Beweise für eine staatliche Verstrickung. Der Kreml rechnet zumindest nicht damit, dass es welche geben wird. Eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen Russland und Deutschland fürchtet man in Moskau nicht: "Wir sehen hier kein großes Risiko", erklärte Kreml-Sprecher Peskow lapidar.

