Donald Trump behauptete in einem Interview, Kinder seien in Bezug auf das Coronavirus "fast immun". Dafür gerät er stark in die Kritik – vor allem von Social Media.

Laut einer Behauptung von Donald Trump seien Kinder "fast immun" gegen das Coronavirus. Facebook und Twitter gehen massiv gegen diese Fake News vor.

Twitter hat das Konto der Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump vorübergehend komplett gesperrt. Das Unternehmen begründete die Maßnahme am Mittwoch damit, dass eine dort platzierte Botschaft falsche Informationen über die Corona-Pandemie enthalte. Das Konto werde erst wieder entsperrt, wenn das Wahlkampfteam den Tweet lösche.

In der Twitter-Botschaft von Trumps Kampagnenteam wird behauptet, dass Kinder "fast immun" gegen das Coronavirus seien. Der Tweet verstoße gegen die Regularien des Unternehmens, wonach auf der Plattform keine "Falschinformation" über das Coronavirus verbreitet werden dürften, erklärte ein Firmensprecher.

Kurz zuvor hatte bereits Facebook eine Botschaft Trumps zur Corona-Pandemie gelöscht. Dabei handelte es sich um einen Video-Ausschnitt aus einem Interview im Sender Fox News. Darin führte Trump ebenfalls ins Feld, Kinder seien "fast immun" gegen das Coronavirus. Bei dieser Veröffentlichung handele es sich um eine "schädliche" Falschinformation über das Virus und damit einen Verstoß gegen die Facebook-Regeln, teilte ein Konzernsprecher mit.

Facebook und Twitter gehen seit einiger Zeit verstärkt gegen irreführende und manipulative Inhalte auf ihren Seiten vor. Dies führte dazu, dass bereits mehrfach auch Botschaften Trumps entfernt oder mit distanzierenden Hinweisen versehen wurden. So löschten Facebook und Twitter in der vergangenen Woche ein vom Präsidenten geteiltes Video, in dem Ärzte für den Einsatz des Malaria-Mittels Hydroxychloroquin gegen das Coronavirus warben. Viele Forscher ziehen den Nutzen von Hydroxychloroquin im Kampf gegen die Pandemie stark in Zweifel.

Sehen Sie im Video: Donald Trump bricht Coronavirus-Briefing nach kritischen Fragen ab. Bei dem täglichen Coronavirus-Briefing bringt eine Journalistin Donald Trump mit einer kritischen Frage in Verlegenheit. Der US-Präsident postet zuvor Videos der "America’s Frontline Doctors" auf Social Media. Die Gruppe will vor der Kulisse des amerikanischen Verfassungsgerichts offenbar über das Coronavirus informieren und verbreitet dabei zahlreiche gefährliche Falschaussagen. In seinen Posts nennt Trump eine Frau aus dem Video, Stella Immanuel, eine "großartige Ärztin". Beim Briefing mit dem US-Präsidenten führt die Journalistin auf, wofür diese Ärztin steht: Sie lehnt die Verwendung von Gesichtsmasken ab, unterstützt Malaria-Medikamente im Kampf gegen Covid-19 und behauptet, dass außerirdische DNA in medizinischen Behandlungen verwendet wird. Trump: "Sie war im Fernsehen mit vielen anderen Medizinern. Sie allen waren große Fans von Hydroxychloroquine. Und ich dachte, sie war sehr beeindruckend. Denn wo sie herkommt – ich weiß nicht, wo sie herkommt. Doch sie sagte, sie hatte großen Erfolg mit Hunderten Patienten. Ich dachte, ihre Stimme war wichtig, aber ich weiß nichts über sie." Unmittelbar danach bricht Trump die Pressekonferenz ab. Facebook, Twitter und YouTube gehen aktiv gegen die Verbreitung der Aufnahmen vor und löschen sie von ihren Plattformen – inklusive der Tweets des US-Präsidenten. Die Clips hatten schnell Millionen Klicks verzeichnet. Mehr

Besonders Facebook steht unter massivem Druck, gegen falsche und manipulative Inhalte vorzugehen. Gegen das Unternehmen läuft ein weltweiter Werbeboykott, mit dem die Beseitigung solcher Inhalte erreicht werden soll. An dem Boykott beteiligen sich zahlreiche Großunternehmen.