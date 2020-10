Sehen Sie im Video: "Ich habe für einen Kerl namens Trump gestimmt" – hier wählt der US-Präsident.









Ja, auch wer selbst zur Wahl steht, darf seine Stimme abgeben. US-Präsident Donald Trump, der sich bei den anstehenden Wahlen in den USA um eine weitere Amtszeit bewirbt, hat das nun getan. Der Republikaner gab seine Stimme in Florida ab, wo er einen Wohnsitz hat. In einer zum Wahllokal umgewandelten Bibliothek verriet er: "Ich habe für einen Kerl namens Trump gestimmt." Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden trat am Samstag im Bundesstaat Pennsylvania auf. Jüngsten Umfragen zufolge liegt Biden dort vier Prozentpunkte vor Trump. Biden als auch seine Frau Jill betonten dabei ihre persönliche Beziehung zu Pennsylvania: "Wir haben noch zehn Tage bis zur Wahl und es könnte auf Pennsylvania ankommen, ich glaube an Euch alle in meinem Staat. Die Entscheidung könnte nicht leichter fallen. Nie stand mehr auf dem Spiel. " Biden wurde in Scranton in Pennsylvania geboren. Am Sonntag wird Biden in Florida auftreten, in Begleitung des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Die Wahl in den USA findet am 3. November statt. Schon seit einigen Tagen können US-Bürger ihrer Stimme abgeben.

