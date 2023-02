von Nico Fried Vor knapp einem Jahr startete Russland eine Invasion in der Ukraine. BND-Präsident Bruno Kahl befand sich damals für Gespräche in Kiew. Hier erzählt er erstmals ausführlich, wie er am Tag des russischen Überfalls aus Kiew abreisen musste.

Nicht ganz ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, erstmals ausführlich berichtet, wie er am Tag des Kriegsbeginns die Hauptstadt Kiew verließ, wo er eigentlich seinen ukrainischen Kollegen treffen wollte. In einer Dokumentation des stern, in der zahlreiche deutsche Spitzenpolitiker und Sicherheitsexperten über den Kriegsbeginn aus ihrer persönlichen Sicht berichten, schildert Kahl den Morgen in Kiew, einen letzten Besuch in der deutschen Botschaft und die fast 40-stündige Fahrt an die polnische Grenze. Er widerspricht dabei auch früheren Berichten, er sei mit einer Spezialeinheit aus der Ukraine geholt worden. "Alles Blödsinn", so der BND-Chef.