Sehen Sie im Video: Bundeskanzler Olaf Scholz wirft Pazifisten im Hinblick auf die Ukraine Zynismus vor.









Bundeskanzler Olaf Scholz sagt auf einer DGB-Kundgebung am 1. Mai 2022 in Düsseldorf: "Ich respektiere jeden Pazifismus, ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die Putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen!” "Russland hat in der Ukraine nichts zu suchen. Ich fordere den russischen Präsidenten auf: Lassen Sie die Waffen schweigen, ziehen Sie Ihre Truppen zurück, respektieren Sie die Souveränität und die Unabhängigkeit der Ukraine.” "Wir werden die Ukraine weiter unterstützen, mit Geld, mit humanitärer Hilfe. Aber auch das muss gesagt werden: Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, mit Waffenlieferungen, wie viele andere Länder in Europa das auch machen. Das ist jetzt notwendig.”

