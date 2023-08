In Russland sind erneut Kreiswehrersatzämter vor einer befürchteten neuen Mobilmachung für den Krieg in der Ukraine Ziele von Brandanschlägen geworden.



In der Nähe von St. Petersburg hat ein 76-Jähriger in Wsewoloschsk eine solche Militäreinrichtung mit Molotow-Cocktails angegriffen, wie das Internetnachrichtenportal Fontanka.ru berichtet. Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigte den Angriff auf die Fassade und die geparkten Autos vor dem örtlichen Militärkommissariat.

Ein weiteres Online-Video zeigt eine Frau, die einen Brandsatz vor den Türen eines Kreiswehrersatzamtes in St. Petersburg selbst anzündet. In der Hauptstadt Moskau hat eine Frau gestern Abend einen Molotow-Cocktail auf ein Militärkommissariat geworfen. In Ischimbaj nahe der russisch-kasachischen Grenze hat eine 18-Jährige die Tür einer Einberufungsstelle angezündet. Und in der Nacht hat ein Mann Medien zufolge in der Hafenstadt Nachodka in der fernöstlichen Region Primorje am japanischen Meer zwei Brandsätze in ein Militärgebäude geschleudert.





Schätzungen russischer Regierungsgegner zufolge gab es seit dem Kriegsbeginn über 130 Brandanschläge auf Regierungs- und Militärobjekte, davon 30 allein seit dem Wochenende.