Recherchen von stern und RTL legen offen: Politiker in Brandenburg hebelten womöglich das Landesumweltamt aus, um zusätzliches Wasser für den Ausbau der Tesla-Fabrik und andere Industrieansiedlungen zu beschaffen. Die Trinkwasserversorgung der lokalen Bevölkerung in einer der trockensten Regionen Deutschlands ist in Gefahr.

Von Christian Esser, Manka Heise, Tina Kaiser und Kristina Ratsch