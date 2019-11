An einer Schule im kalifornischen Santa Clarita hat ein bewaffneter Schüler zwei Mitschüler getötet und drei weitere verletzt. Der 16-jährige mutmaßliche Täter wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte die Waffe offenbar gegen sich selbst gerichtet. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine 16-jährige Schülerin und einen 14-jährigen Schüler. Der Schütze soll eine halbautomatische Pistole genutzt haben, in der nach der Tat keine Patronen mehr gewesen seien. Die Schüler der betroffenen High School standen nach dem Vorfall unter Schock: "Das Chaos war nicht so schlimm. Aber jeder hatte sein eigenes inneres Chaos, hatte Angst. Ich war total in Panik und habe gehofft, dass es meinen Freunden gutgeht. Ich habe versucht, meine Mutter zu erreichen. Aber man hat mich aus der Schule gebracht, ich war sicher. Ich wusste das, bei den ganzen Polizisten, die da waren." Anwohner in der Umgebung der High School waren aufgerufen worden, ihre Türen abzuschließen und in ihren Häusern zu bleiben. Andere Schulen in der Umgebung waren vorübergehend abgeriegelt worden. Medienberichten zufolge soll der mutmaßliche Täter Geburtstag gehabt haben. Hinweise zu seinem möglichen Motiv gab es zunächst nicht.