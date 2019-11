Bestandsaufnahme über die Umsetzung des Koalitionsvertrages durch die Bundesregierung - so heißt es in der Tagesordnung zur Sitzung des Bundeskabinetts am Mittwoch. Ein entsprechendes Papier wurde von der Bundesregierung, per Beschluss zur Kenntnis genommen. Dabei handelt es sich um eine reine Aufzählung der Gesetzesinitiativen. Eine politische Bewertung sollen die jeweiligen Koalitionsparteien übernehmen. Dennoch stellt sich die Bundesregierung selbst ein gutes Zeugnis aus. Es sei viel erreicht worden, es bleibe aber noch viel zu tun, heißt es. Die Bestandsaufnahme orientiert sich an den 13 Kapiteln des Koalitionsvertrages und listet alle Vorhaben auf, die bis Anfang November 2019 vom Bundeskabinett beschlossen, bereits in Kraft getreten sind, sich im parlamentarischen Verfahren oder anderweitig in der Umsetzung befinden. Dazu gehören zum Beispiel das sogenannte "Gute-KiTa-Gesetz", der Digitalpakt Schule und das Klimapaket. Offen ist, ob sich die Koalition noch auf einen Kompromiss bei der im Koalitionsvertrag vereinbarten Grundrente einigen kann. Eine positive Zwischenbilanz gilt als eine wesentliche Grundlage für den Fortbestand der Großen Koalition von Union und SPD. Sie wurde auf Betreiben der SPD in den Koalitionsvertrag aufgenommen.