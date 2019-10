Kuba will den illegalen Handel in US-Dollar eindämmen. Ab Ende des Monats werde es in mehr als 70 Geschäften im ganzen Land möglich sein, Haushaltsgeräte und andere Waren gegen Dollar zu verkaufen, sagte Vizepräsident Salvador Valdes Mesa bei einem landesweit im Fernsehen übertragenen Runden Tisch. Das Land will damit gegen Händler vorgehen, die Waren im Ausland kaufen, um sie dann auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. "Der Staat profitiert davon, und dieses Geld kann in anderen Ressourcen investiert werden, die wir brauchen. Es ist eine großartige Idee, ich wüsste nicht, wie die Privatwirtschaft das sonst machen könnte. Es führte kein Weg dran vorbei." "Ich denke, dass es durchdacht ist und zur Lebensqualität der Menschen beitragen wird, insbesondere der Menschen, die weit weg leben, wo der Transport schwierig ist." Kubas Wirtschaft befindet sich aufgrund der wirtschaftlichen Instabilität des Verbündeten Venezuela und der Verschärfung des jahrzehntealten US-Handelsembargos unter Präsident Donald Trump in einer Krise.