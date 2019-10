Kräfterverschiebung im Syrien-Konflikt: Im Norden Syriens nutzen Truppen von Syriens Präsident Baschar al-Assad das Machtvakuum nach dem Abzug der US-Truppen und besetzen die Stadt Manbidsch. Die strategisch wichtige Stadt ist eines der erklärten Kriegsziele des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dessen Soldaten setzten auch am Dienstag ungeachtet der Warnungen von US-Präsident Donald Trump ihre Offensive in den Kurdengebieten in Syrien fort. In den USA hält die massive Kritik an Trump an. Die von diesem verhängten Sanktionen seien zu harmlos, um Erdogan zur Umkehr zu zwingen, hielten ihm Kritiker vor. Im Raum Manbisch hingen russische und syrische Flaggen von Gebäuden in den Außenbezirken der Stadt. Die russische Nachrichtenagentur Interfax meldete unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau, ein 1000 Quadratkilometer großes Gebiet rund um Manbidsch sei von syrischen Truppen besetzt worden. Auch ein Militärflughafen, zwei Wasserkraftwerke und mehrere Brücken über den Euphrat seien unter Kontrolle der Armee. Damit verbuchen Assad und das mit ihm verbündete Russland einen Erfolg, denn bislang waren die Regierungstruppen in den Kurdengebieten im Norden Syriens nur punktuell präsent. Die syrischen Truppen folgten den abgezogenen US-Truppen innerhalb von Stunden. "Wir sind raus aus Manbidsch", hatte ein US-Armeesprecher getwittert. Die kurdischen Milizen hatten Assad aufgefordert, Truppen in ihre Gebiete in Nordsyrien zu verlegen, nachdem Trump nach einem Telefonat mit Erdogan vor einer Woche den Abzug von US-Truppen aus der Region angekündigt und damit den Weg für den türkischen Angriff freigemacht hatte.