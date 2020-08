Sehen Sie im Video: Emotionales Video – US-Richterin fordert nach Mord an ihrem Sohn Konsequenzen. | Bundesrichterin Esther Salas veröffentlicht eine emotionale Videobotschaft. Sie spricht darin über den Heimangriff, der ihr zwei Wochen zuvor widerfuhr. Ein bewaffneter Mann verkleidete sich als Postbote und überfiel ihr Zuhause im US-Bundesstaat New Jersey. Er erschoss Sohn Daniel an der Türschwelle und verwundete ihren Ehemann schwer. Die Polizei fand den Hauptverdächtigten Stunden nach der Tat tot im Bundesstaat New York auf. Die Bundesrichterin fordert nun mehr Schutz für Menschen in ihrer Position, um weitere Gräueltaten zu verhindern.

