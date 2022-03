"Lieber sterben wir, als dass wir die Aggressoren in die Stadt lassen", erklärt Vitali Klitschko

In einer Live-Schalte mit dem Münchner Stadtrat nennt Vitali Klitschko den russischen Angrifskrieg einen "Genozid". Er appeliert an Deutschland, eindeutig Stellung zu beziehen und wirtschaftliche Beziehungen zu Russland abzubrechen.

In einer ergreifenenden Ansprache wandte sich Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko an den Münchner Stadtrat. "Jeden Morgen, bevor ich aufstehe, bevor ich meine Augen aufmache, denke ich, das ist alles ein Albtraum", sagte Klitschko in der Live-Schalte. "Ich mache meine Augen auf und sehe: Es ist eine harte Realität, sehr harte Realität."

Die ukrainische Hauptstadt sei unter ständigem Beschuss mit Raketen, welche "in einem Radius von 500 Metern jedes menschliche Leben" töten, sagte er. Mehrere Nachbarstädte solle es ihm zufolge nicht mehr geben. Die Angriffe Russlands würden nicht auf das Militär, sondern die Bevölkerung abzielen. "Die vernichten die Zivilbevölkerung, die vernichten unser Land", betonte der 50-Jährige. Wie viele Ukrainer:innen bisher dem Krieg zum Opfer gefallen sind, könne er nicht sagen: "Wir können die Leichen nicht zählen."

"Wir kämpfen auch für euch, für jeden Deutschen"

Klitschko nannte den russischen Angriffskrieg einen "Genozid" und erklärte, dass die Ukrainer:innen im Kampf "gegen eine der stärksten Armeen der Welt, die russische Armee" nicht aufgeben werden. "Lieber sterben wir, als dass wir die Aggressoren in die Stadt lassen", sagte er.

Gleichzeitig betont der Ex-Profiboxer, dass man nicht wisse, welche Pläne Russland verfolge. "Wir kämpfen auch für euch, für jeden Deutschen." Er appelierte an Deutschland, alle wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland abzubrechen, auch wenn das schwierig sei. Schließlich investiere Russland "jeden Euro und jeden Cent" in die Armee. Zudem forderte er alle deutschen Politiker auf, klar Stellung zu beziehen: "Entweder, Sie stehen auf der Seite der Ukraine oder auf der Seite des Aggressors", so Klitschko. "Man kann nicht halbschwanger sein."

Die Live-Schaltete beendete Klitschko nach etwa 40 Minuten mit den Worten "Ich muss los". Der Norden Kiews soll erneut bombadiert worden sein.

Quellen: BR, dpa