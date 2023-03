An die 40.000 russische Sträflinge soll Jewgeni Prigoschin für seine Wagner-Truppe angeworben haben. Als Kanonenfutter warf er sie an die Front. Doch diese Quelle ist versiegt. Prigoschin darf nicht mehr in Gefängnissen rekrutieren. Nun versucht er eine neue Strategie, um die Reihen seiner Truppe aufzufüllen.