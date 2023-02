Zwei Polizisten vor der Freien Universität Berlin. Am Wahlsonntag sind mehr als Tausend zusätzliche Beamte im Einsatz.

Berlin wählt wieder. Damit die Wahl dieses Mal ohne Pannen abläuft, hat die Polizei mehr als Tausend zusätzliche Kräfte bereitgestellt.

Berlin wählt noch einmal. Damit es dieses Mal möglichst störungsfrei abläuft, ist eine erhöhte Polizeipräsenz geplant. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, sollen bis zu 1600 zusätzliche Beamte im Einsatz sein. Die genaue Zahl konnte ein Polizeisprecher nicht nennen, klar ist jedoch: "Wir werden verstärkt unterwegs sein."

Bisher keine Hinweise auf Störaktionen in Berlin

Es gehe vor allem um den Schutz der insgesamt 2256 Wahllokale, des Abgeordnetenhauses und von Regierungsgebäuden. So sollen die Beamten etwa Kundgebungen und Störaktionen vor Wahllokalen verhindern, damit diese zugänglich bleiben und die Berliner ungehindert wählen können. Bislang lägen der Polizei aber keine Hinweise auf Störaktionen vor.

Die Einsatzkräfte sehen zudem bereit, um bei längeren Wartezeiten wie im September 2021 oder bei Engpässen auszuhelfen, beispielsweise um zusätzlich Wahlurnen und Wahlkabinen zu transportieren. Am Sonntagmorgen leisteten die Beamten Polizeischutz, als die Wahlurnen in der am Rathaus Friedrichshain-Kreuzberg unter Polizeischutz abgeholt wurden. Laut "Berliner Zeitung" befinden sich darin die Stimmzettel der Wähler, die ihre Stimme bereits vor dem Wahlsonntag abgegeben haben.

Anstehen Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 2021 ging vieles schief. So standen zahlreiche Menschen in meterlangen Schlangen für Stunden vor den Wahllokalen – hier im Tiergarten Gymnasium im Wahlbezirk Mitte.

Für die Wahl hat die Polizei laut Bericht des "Tagesspiegel" eine "besondere Aufbauorganisation" gebildet. Diese ist für Einsätze vorgesehen, die so umfangreich und komplex sind, dass sie nicht mit den normalen Bordmitteln und Einheiten bewältigt werden können.

Quellen: "Berliner Zeitung", "Tagesspiegel"