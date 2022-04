Der Wahl-O-Mat für die Wahl in Nordrhein-Westfalen ist online. Alle Unentschlossenen, die noch nicht wissen, für wen sie am 15. Mai in NRW abstimmen sollen, können sich nun auf einem schnellen Weg informieren.

Der Wahl-O-Mat für Nordrhein-Westfalen ist online. Allen Unentschlossenen bietet sich es damit ein schneller Weg, sich in der Parteienlandschaft zurecht zu finden, die Parteiprogramme kennenzulernen und sich für eine Partei zu entscheiden.

In Nordrhein-Westfalen wird in gut drei Wochen, am 15. Mai 2022 gewählt. Seit diesem Donnerstag ist die Wahl-Entscheidungshilfe der Bundeszentrale für politische Bildung online. Der Wahl-O-Mat ist speziell auf politische Themen in NRW zugeschnitten, es gibt beispielsweise Fragen zur Energiegewinnung aus Kohle, zur Mietpreisbremse in Großstädten, aber auch zum Bau von Autobahn und Fahrradwegen und zum Asylrecht.

Der Wahl-O-Mat wird schon seit 2002 vor Bundestags-, Europa- und Landtagswahlen in Deutschland eingesetzt und ist seit dem sehr beliebt bei Wählerinnen und Wählern. Seit 2002 ist er laut der Bundeszentrale für politische Bildung mehr als hundert Millionen Mal genutzt worden. Das Angebot ist als App oder im Webbrowser verfügbar.

Wahl-O-Mat für Nordrhein-Westfalen soll bei Entscheidung helfen

Und so funktioniert es: Den Nutzerinnen und Nutzern werden verschiedene Positionen zu aktuellen Themen im Land präsentiert. Diesen kann man zustimmen oder sie ablehnen. Auch eine neutrale Haltung ist möglich. Will man gar nicht Stellung beziehen, können Thesen im Wahl-O-Maten auch übersprungen werden.

Auf der nächsten Seite können dann Parteien ausgewählt werden, mit denen die eigenen Standpunkte verglichen werden sollen. Anschließend erhält der User das Ergebnis darüber mit welchen Parteien er insgesamt am meisten übereinstimmt und kann dies am Ende auch noch einmal detailliert abgleichen.

