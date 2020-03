Das Robert-Koch-Institut blickt auf eine 129-jährige Geschichte zurück, aber ob der Umgang mit dem Coronavirus als Ruhmesblatt in diese Historie eingehen wird, ist eine offene Frage.

Das Institut mit seinem Hauptsitz in Berlin ist keine freischwebende wissenschaftliche Einrichtung, sondern eine Behörde, die dem Bundesgesundheitsminister untersteht. Ihre 1200 Mitarbeiter verfolgen laut Selbstdarstellung "das Ziel, die Bevölkerung vor Krankheiten zu schützen und ihren Gesundheitszustand zu verbessern". Doch seit das Virus im Januar begann, sich in China und bald auch in anderen Ländern stetig weiter zu verbreiten, sendete das Institut immer wieder beruhigende Botschaften – Botschaften, von denen man heute weiß, dass sie viel zu optimistisch waren.

Manche meinen, rückblickend sei man immer schlauer. Man dürfe jetzt nicht beckmesserisch urteilen. Oder: Man müsse später schauen, was falsch lief, doch nicht jetzt, wo alle Kräfte zur Krisenbekämpfung gebraucht werden. Aber selbst im autoritär regierten China ließ sich nach dem Ausbruch des Virus die Diskussion über die Fehler der Behörden nicht unterdrücken. Das wird auch hierzulande nicht gelingen.

Wochenlang kamen beruhigende Parolen aus dem RKI

Es wäre die Aufgabe des Robert-Koch-Instituts gewesen, vor Gesundheitsgefahren zu warnen. Stattdessen kamen aus der Institutszentrale in Berlin-Wedding wochenlang beruhigend klingende Parolen – Parolen, die dann teils auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verbreiten ließ.

Das Risiko für Deutschland sei trotz der Krise in China "sehr gering", versicherte Spahns Sprecher noch am 21. Januar. Der Minister selbst wiederholte diese Worte in einem Interview, das einen Tag später erschien. Die Deutschen müssten sich keine Sorgen machen, sekundierte ihm RKI-Vizepräsident Lars Schaade. Ja, es könne sein, dass einzelne Menschen infiziert in die Bundesrepublik kämen. Aber es sei unwahrscheinlich, dass sich hierzulande die Infektionsketten mit weiteren Übertragungen von Mensch zu Mensch fortsetzten, versicherte Schaade.

Zwei Tage später riegelte die Regierung in China die Millionenstadt Wuhan vollständig ab – eben weil das Virus so rasch von Mensch zu Mensch sprang.

RKI-Präsident verglich Corona mit Grippe-Epidemie

Der Virologe Alexander Kekulé regte darum bereits Ende Januar an, Flugpassagieren aus China systematisch zur Vorsicht zu raten. "Sonst kriegen wir chinesische Verhältnisse", warnte der Experte. Kekulé beklagte sich damals schon über "die Behörden" in Deutschland, die sich gegen "Maßnahmen an den Flughäfen" wendeten, weil "die normale Grippe-Infektion viel schlimmer sei".

Das war ein Seitenhieb auf das Robert-Koch-Institut. Dessen Präsident Lothar Wieler verglich noch am 13. Februar Covid-19 "mit einer schweren Grippeepidemie". Was helfe, sei Händewaschen. Noch am 2. März stufte das RKI das Risiko für Deutschland von zuvor "gering bis mäßig" auf "mäßig" herauf. "Hoch" ist das Risiko aus Sicht der Behörde erst seit dem 17. März – nachdem die Länder bereits begonnen hatten, ihre Schulen zu schließen.

"Da ist wirklich eine monatelange Fehlinformation betrieben worden, die schon fast an Fake Science erinnert", kritisiert Kekulé heute: "In dem Sinne, dass man untertrieben hat, dass man dachte, man darf der Bevölkerung keine Angst machen."

Wieler übt vorsichtige Selbstkritik

Im RKI verteidigt man sich, dass die früheren Einschätzungen "der damaligen epidemiologischen Situation" entsprachen und "keine Vorhersage" darstellten. Man habe "immer betont, dass es eine dynamische Lage ist, die sich ändern kann". Das RKI habe "die Gefahren für Deutschland frühzeitig betont", versicherte die Sprecherin des Instituts auf Fragen des stern.

Hinter Wielers Rücken spöttelten Ärztekollegen dennoch schon länger, der Mann sei halt nur ein Veterinär. Aber auch Fachleuten im RKI muss da bereits bewusst gewesen sei, was der große Unterschied zur gewohnten Grippe war: Gegen sie gibt es Medikamente, man kann sich impfen lassen. Für das Coronavirus galt und gilt das nicht. Inzwischen betont auch Wieler diesen Unterschied und übte vorsichtige Selbstkritik. "Im Nachhinein" hätte man "vielleicht das eine oder andere anders gesagt", räumte er am Freitag ein. Die Krise habe nun "ein Ausmaß, das ich mir selber nie hätte vorstellen können".

Wieler verwies auch auf das Team, das hinter ihm stehe. Und in der Tat hat das RKI hervorragende Fachleute. Doch geführt werde eher es wie eine deutsche Behörde, sagen Kritiker. Im Zweifel immer ein bisschen zu vorsichtig, im Zweifel immer ein bisschen zu langsam – so agierte das Institut auch in der Corona-Krise. "Das ist so eine typische Behörde, am Freitag machen die um 16 Uhr Feierabend", sagt der Infektiologe Klaus-Dieter Zastrow. Er gehört seit Wochen zu denjenigen, die das RKI wegen zu viel Unentschiedenheit kritisieren. Jahrelang war er Präsident des Berufsverbandes deutscher Hygieniker. Einige Jahre lang diente er auch als Direktor in dem Institut. Er kennt es also von innen.

Bundesländer machten Druck auf Wieler

Die Kritik mag ungerecht klingen, in diesen Tagen, in denen auch in dem Institut alle daran arbeiten, dass aus der Krise keine Katastrophe wird. Aber selbst unter denjenigen, für die Schuldzuweisungen jetzt zu spät kommen, kursiert eine alternative Deutung, warum Deutschland oft langsamer zu reagieren schien als Nachbarländer. Langsamer etwa als das zentralistische Frankreich – zum Beispiel bei der Schließung von Schulen. Viele sagen, der Föderalismus sei Schuld. Deshalb könne der Gesundheitsminister in Berlin leider nicht durchregieren.

Aber tatsächlich waren es in der Corona-Krise wiederholt die Bundesländer, die das Bundesgesundheitsministerium oder ein zögerliches RKI vor sich hertrieben. Weil Anfang März in Baden-Württemberg immer wieder aus Südtirol zurückkehrende Urlauber positiv getestet wurden, drängelte der dortige Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) persönlich Bundesminister Spahn in Berlin, dass das RKI nun endlich die Region als Risikogebiet ausweisen müsse. Am Abend des 5. März war es so weit. Einige Stunden zuvor bekam eine Journalistin des "Südkuriers" aus Konstanz nach eigenen Angaben von der RKI-Sprecherin auf die Frage nach Südtirol noch die Antwort zu hören, solche Fragen würden unnötig Unruhe schüren. "Es ist immer irgendwann der Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung getroffen werden kann", so wimmelte die Sprecherin die Fragerin ab.

Einige Tage später fiel der Gesundheitsbehörde in Hamburg auf, dass gehäuft Skiurlauber aus Ischgl in Tirol mit dem Virus heimkehrten. Man bitte das RKI "dringend", die Gegend zum Risikogebiet zu erklären, verbreiteten die Hamburger am 12. März. Erst am Abend des folgenden Tags stand Tirol dann wirklich auf der Liste auf der Webseite des Instituts.

Völlig neue Herausforderung für das RKI

Oder Mailand: Dort wurde der berühmte Dom am 24. Februar geschlossen. Das RKI stufte die Lombardei dennoch erst drei Tage später als Risikogebiet ein. Der Infektiologe Zastrow sagt, er kenne einen Fall, in dem einem Heimkehrer aus der Region Mailand vom Gesundheitsamt zunächst der Test verweigert wurde, weil die Einstufung als Risikogebiet fehlte.

Das RKI wehrt sich mit dem Verweis auf seine wissenschaftlichen Kriterien für die Einstufung von Risikogebieten: "Die Schließung einzelner Kirchen gehört nicht zu den Kriterien", schrieb die Sprecherin des Instituts auf Fragen des stern.

Zu Gunsten des Instituts kann man einwenden, dass Wieler und seine Kollegen vor einer völlig neuen Herausforderung standen - und sich eben nicht der Panikmache schuldig machen wollten. Nur dass das Problem in Deutschland bis heute nicht darin besteht, dass die Bürger in Panik geraten. Im Gegenteil, zu viele glauben immer noch, die Warnungen vor dem Virus seien die Panikmache. Vielleicht auch, weil sie noch vor ein paar Wochen Artikel gelesen haben, in denen ihnen unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut versichert wurde, die Deutschen müssten sich keine Sorge machen.

Der Berliner Risikoforscher Martin Voss kritisierte es bereits Ende Februar: "Keiner will der Alarmierer sein, stattdessen warnen lieber alle vor Panik, als ob diese das eigentliche Problem sei", sagte Voss. Dabei zeige "die Forschung sehr deutlich, dass die Menschen durch eine offene Informationspolitik viel weniger verunsichert werden, als wenn immer wieder gemeldet wird, man habe alles im Griff - obwohl die Bilder längst eine andere Sprache sprechen".