Seit Jahren fordern diverse Experten, dass die Deutschen länger arbeiten sollen, um das Rentensystem zu retten. Am besten arbeiten die Menschen bis 68 oder 70 Jahre. Doch diese Vorschläge führen in die Irre. Es gibt bessere Ideen um die Altersversorgung zu reformieren. Ein Blick ins Ausland reicht.

Schon mal diese Sätze gehört: "Das System der staatlichen Alterssicherung droht aus den Fugen zu geraten." Und: "Die Deutschen ziehen immer weniger Kinder groß, in den nächsten Jahrzehnten wird die Bevölkerungszahl erheblich sinken." Und: "Die Zahl der Berufstätigen wird drastisch abnehmen." Schließlich: "Die Arbeitnehmer werden ohne Ende immer höhere Beiträge zahlen."

Richtig. Das ist der Sound der Apokalypse. Läuft als Endlosschleife. Die Rente ist marode, das System nicht mehr zu retten, eine Komplettsanierung nötig. Und doch sind diese Sätze etwas Besonderes. Sie haben Patina. Sie stammen aus einer Ausgabe des "Spiegel" von 1985.

1985 – gefühlt ein Jahr aus der Steinzeit

Was für ein Jahr, dieses 1985. Boris Becker eroberte zum ersten Mal Wimbledon, Deutschland bekam den ersten grünen Landesminister, nämlich Joschka Fischer, ein Herr namens Bill Gates wartete mit der Software Windows auf, und Queen-Sänger Freddy Mercury hauchte mit einem Auftritt beim größten Benefiz-Konzert aller Zeiten, Live Aid seiner Band neues Leben ein. Was später Hollywood verfilmte. Das Jahr 1985 fühlt sich 2021 wie Steinzeit an.

Deutschland ergraut

Komisch. Wo doch Deutschland seit 1985 ergraut ist. Auf 100 20- bis 65-Jährige kamen damals 24 über 65-Jährige, heute sind es 36. Wir haben mehr Alte, aber wir haben keinen Gau. Nirgends. Warum er ausfiel? Die Politiker haben das System teilweise reformiert, was, sagen wir, mittelprächtig gelang. Vor allem aber wuchs die hiesige Wirtschaft, neue Stellen entstanden, Löhne stiegen, und das spülte Geld in die Rentenkasse.

Warum ich das alles erzähle?

Wegen der Wanderprediger, die unterwegs sind. Sie tarnen sich als Professoren, Verbandsvertreter oder Experten und sehen den Untergang nahen. Viel zu viel Geld fresse die Rente, weswegen wir alle länger arbeiten müssten, vielleicht bis 68 oder sogar 70. Überhaupt müsse sich die Rente stärker an den Finanzmärkten orientieren, und dann reden sie über "Kapitaldeckung" oder "Aktienrente".

Bloß, wer kann denn länger arbeiten? Die Putzfrau, die mit 68 Jahren die Fußböden schrubben soll? Oder der Krankenpfleger, der mit 70 Jahren, den 75-Jährigen aus dem Bett wuchten müsste? Meinen diese Herren das ernst?

Ältere gelten als teuer und unflexibel

Gut, nicht jeder muss schuften. Wer aber mit 55 Jahren einen neuen Job sucht, stellt fest: Das wird schwer. Einen solchen Bewerber halten viele Arbeitgeber oft für unflexibel, teuer und wenig belastbar – was nicht stimmt. Der Bayer-Konzern zum Beispiel, der hierzulande 32.000 Menschen beschäftigt, hat im Jahr 2018 – bitte festhalten – 52 Leute über 55 Jahren eingestellt. Wer dagegen bei dem Chemieriesen 57 Jahre alt ist, wird mit viel Geld in den Vorruhestand gelockt. Viele Ältere können, selbst wenn sie wollten, gar nicht länger arbeiten. Die Unternehmer spielen nicht mit. Sie wollen junge Leute.

Ich habe nichts gegen die Börse. Ich finde jeder sollte an der Börse mitmischen. Zum Beispiel mit einem Sparplan, über den er für 20, 30 Euro oder mehr jeden Monat Anteile an einem Indexfonds kauft. Für den Einzelnen kann daraus ein Finanzpolster entstehen, aber darauf sollten wir nicht unser Rentensystem stützen.

Ein Blick ins Ausland ist nötig

Ansonsten denken Sie an 1985. War übrigens ein ziemlich gutes Jahr.