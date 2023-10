von Andreas Hoffmann In nur einem Jahr hat es Elon Musk geschafft, Twitter/X fast zu ruinieren – vor allem in punkto Glaubwürdigkeit und Renommee.

Na, twittern Sie noch? Pardon, Twitter heißt ja seit einiger Zeit X. Also "xxx" sie noch? Klingt komisch, oder? So nach auslöschen, wobei…, wer sich anschaut, was Elon Musk mit dem Kurznachrichtendienst so treibt, muss feststellen, "auslöschen" ist dann doch sehr zutreffend.

Der reichste Mann der Welt besitzt die Plattform seit einem Jahr, und nun? Die Nutzer fliehen, die Werbekunden auch, der Unternehmenswert verdampft, Experten schätzen ihn mittlerweile auf 10 bis 20 Prozent des Kaufpreises von 44 Milliarden Dollar.

Vier Fünftel der ehemals 7500 Beschäftigten hat Musk rausgeschmissen, obwohl er vorher das Gegenteil gesagt hatte. Gegen Desinformation und Hassnachrichten unter den Nutzern geht er kaum vor, das zuständige "Trust- and Safety"-Team hat er entlassen, sogar unliebsame Journalisten sperrte er zeitweilig aus.

Twitter: Unseriöse Quellen verbreitet

Dafür ließ er frühere Accounts, die aus guten Gründen stillgelegt waren, wieder zu, und zwar nicht nur jenen von "The Donald", sondern auch solche, die Kinderpornographie verbreitet hatten. "Die Plattform wird von Akteuren, die Desinformationen streuen und Hass verbreiten, geradezu überrannt", sagt Axel Bruns, einer der kenntnisreichen Experten, er ist Professor für Medien- und Kommunikationsforschung an der Universität in Queensland in Australien.

Musk interessiert das nicht. Auch nicht, ob eine Quelle seriös ist. Hauptsache, sie zahlt. Dann erhält sie den blauen Haken. Was früher ein Ausweis für Echtheit war, ist heute ein Label für "Premium-Kunden", egal, wie viel Unsinn sie verzapfen.

Das hat Folgen.

Der Dienst "NewsGuard", der Webseiten durchleuchtet, befasste sich mit den vielen Falsch-Nachrichten, die seit dem Hamas-Terroranschlag auf Twitter kursieren und fand heraus: "74 Prozent der häufigsten Fake-News" stammen von eben jenen Premiumkunden.

Geld fließt auch an problematische Kunden

Musk hat sogar das System geändert, wie Einkünfte aus dem Anzeigengeschäft an "Content Creators" verteilt werden, also an Leute, die Texte oder Bilder in den sozialen Medien hinterlassen. Geld fließt nun auch an problematische Accounts, wie der von Andrew Tate. Ein in Rumänien unter Verdacht des Menschenhandels und der Zwangsprostitution festgehaltener Influencer und Frauenfeind. Tate durfte sich laut "Washington Post" über 20.000 Dollar freuen.

Noch hat Elon Musk gut Lachen: nach einer Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz im September 2023 © AP/ / Picture Alliance

Danke, Elon.

Aber was soll man von jemandem erwarten, der selbst Verschwörungstheorien verbreitet. Der glaubt, dass wir alle in einer Art "Matrix"-Simulation leben, der öffentliche Busse und Bahnen für "absolut schrecklich" hält, weil sich dort mögliche Serienmörder tummeln, der den menschengemachten Klimawandel leugnet, die Covid-Ausgangssperren als faschistisch bezeichnete, der die "Woke-Kultur" beurteilte als "Virus, das versucht die Zivilisation zu zerstören" und der Videos teilt, die zur Wahl der AfD aufrufen.

Eben.

Ein Jahr Twitter bei Elon Musk, heißt ein Jahr Niedergang. Über 30 Milliarden Dollar Börsenwert sind futsch, gut zwei Milliarden an Werbedollars verloren, tausende Jobs vernichtet, und eine für viele wichtige Nachrichten-Quelle verschleudert braunes Gedankengut. "Twitter ist ein unwirtlicher Ort geworden", sagt die Schweizer Recherche-Journalistin Adrienne Fichter. Sie hat das bereits vor einem Jahr gesagt. Sie hat Recht behalten.

Das Prinzip der kreativen Zerstörung

Das muss diese tolle "Disruption" sein, von der die Tech-Jünger schwärmen. Einfach alles kaputt machen und dann neu aufbauen, "kreative Zerstörung" nannte dies der Ökonom Joseph Schumpeter, auch ein seltsamer Säulenheiliger.

Diese Zerstörungs-Gurus haben die Grundidee jeglichen Wirtschaftens nicht verstanden. Sie heißt Vertrauen. Vertrauen in ein Produkt, das funktioniert. Vertrauen in ein Unternehmen, dass es herstellt. Vertrauen in den Eigentümer, dass er keinen Unsinn anstellt. Ist das Vertrauen weg, lässt es sich nur schwer wieder zurückholen.

Vor einem Jahr war Twitter ein sinnvolles Medium. Ein Platz, wo sich jeder informieren konnte, bevor Inhalte in den Zeitungen standen oder über die Fernsehbildschirme flimmerten. Es hatte Schwächen, gewiss, aber wer Falsches von Richtigem unterscheiden lernte, mochte es.

Twitter schuf Gemeinden von Gleichgesinnten meint Sonja Utz, Professorin vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Mit einem Blick auf Tweets verschaffte sich jeder einen Überblick, "wer im eigenen Feld was macht oder was gerade passiert", sagt sie. Das sei vorbei, sie spricht heute von einem "Verlust an sozialem Kapital".

Auf Twitter flammte der Streit in Brüssel auf, ob Griechenland im Euro bleiben durfte oder nicht. Auf Twitter erlebte jeder die US-Wahl 2020 so intensiv, bis sie oder er wusste, wann Trump verloren hatte. Auf Twitter veröffentlichten Wissenschaftler die neuesten Studien zur Corona und wie sich Virus-Varianten verbreiteten. Auf Twitter protestierten in der Pandemie wütende Chinesen, als ihre Regierung sie in den Wohnhäusern einmauern ließ. Auf Twitter schrien die Iraner auf, als iranische Sittenwächter Jina Mahsa Amini festnahmen, weil sie gegen die Kopftuchregeln verstoßen hatte, und später starb. Auf Twitter zeigten die Ukrainer ihre Erfolge im Kampf gegen die Russen, und ohne Twitter wäre Karl Lauterbach vermutlich nie Bundesgesundheitsminister geworden.

Trump schrieb 57.000 Tweets

Ohne Twitter wäre allerdings Donald Trump auch nie zum US-Präsidenten gewählt worden. Der Mann war besessen von dem Kurznachrichtendienst, er hat seit Mai 2009, als er dort startete, gut 57.000 Tweets verbreitet, allein 25.000 während seiner Präsidentschaft. Er regierte damit, hetzte seine Anhänger auf und verbreitete seine Lügen. Ohne solche Plattformen wäre die US-Gesellschaft weniger gespalten und die deutsche auch.

Nach einem Jahr unter Elon Musk hat "X" viel von der Strahlkraft des ehemaligen Twitter-Konzerns verloren © AP/ / Picture Alliance

Twitter ist ein "Doktor-Jekyll-Mister-Hyde"-Medium. Doch wie im Roman von Robert Louis Stevenson verschwindet der gute Doktor Jekyll immer mehr, und der böse Mr. Hyde übernimmt.

Die gleiche Verwandlung zeigt auch Elon Musk.

Der Mann hat ja seine Verdienste. Er war nicht bloß eine Vorlage für Hollywood-Autoren, um den spleenigen Milliardär und Industriellen Tony Stark für die "Ironman"-Filme zu entwickeln (wobei Musk in "Ironman 2" sogar auftrat). Musk hat das Online-Bezahlsystem PayPal mitentwickelt, er schickt Raketen mit Satelliten ins All, und zwar ziemlich günstig, stellte der Ukraine nach dem Angriff der Russen seine Starlink-Satelliten bereit, damit sie nicht vom Internet abgeschnitten sind und so den Info-Krieg gegen Putins Trolle gewinnen. Was bisher erstaunlich gut geklappt hat.

Elon Musk ist entzaubert

Mit Tesla wirbelte Musk den Automarkt durcheinander. Den zum Byzantismus neigenden Automanagern von VW, Mercedes und Co zeigte er, wie man begehrenswerte E-Autos baut. Dass Brandenburgs Wirtschaft im ersten Halbjahr, verglichen zum Vorjahr, um sechs Prozent wuchs – während die Konjunktur in Gesamt-Deutschland um 0,3 Prozent schrumpfte –, lag vor allem am Tesla-Werk in Grünheide. Wirtschaftsminister Robert Habeck sah im "Tesla-Tempo" ein Vorbild, um das Land zu modernisieren. Mittlerweile lässt er prüfen, ob sein Haus sich von X verabschiedet.

Ein Jahr Twitter bei Musk hat auch den Multi-Milliardär entzaubert. Der angebliche Rockstar der Tech-Branche entpuppte sich zunehmend als Wirrkopf mit zu viel Geld und Macht.

Und nun? Lehrt uns dieser schaurige Niedergang etwas?

Ja. Zum Beispiel, wie wichtig unabhängige Nachrichtenkanäle sind. Wir brauchen Institutionen wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie gewährleisten, dass Menschen fair informiert werden, und nicht von Profit-Interessen der Herren Musk, Zuckerberg, Springer und Co. abhängen. Jeder, der ARD und ZDF schmäht, sollte die Alternativen kennen. Sie lauten X, Fox-News oder Telegram. Die traditionellen Zeitungen und Magazine, die es noch gibt, versuchen sich digital neu zu erfinden, doch sie kämpfen auch gegen den Niedergang. Der Ausgang ist offen.

Tech-Giganten zähmen

Der Abschied von Twitter hat noch mehr gezeigt. Etwa, dass Disruption als Geschäftsmodell überbewertet ist. Mag sein, dass Konzerne, Institutionen oder Behörden zuweilen langsam sind, nur deshalb alles kaputtzuhauen, ist kein Fortschritt. Nicht jede Bürokratie ist überflüssig; Rechtssystem, Sozialstaat, Arbeitnehmerrechte und Umweltstandards sind kein Trödel, den irgendwelche "Tech Bros" aus Kalifornien abräumen dürfen. Wir haben uns mit unserer Wählerstimme für diese Errungenschaften entschieden und sollten sie verteidigen.

Der Staat ist glücklicherweise aufgewacht. Die EU-Kommission etwa hat diverse Regeln erlassen, um die Tech-Giganten zu zähmen. Mit dem "Digital Service Act" lassen sich rechtswidrige Inhalte auf den Plattformen bekämpfen, wenn das Vorhaben mit Leben erfüllt wird. Vielleicht sollten die EU-Kommissare von den Internet-Bossen lernen und einfach mal "disruptiv" sein. Warum X nicht sperren, wenn der Dienst weiter Lügen verbreitet?

Groß schaden würde es nicht. Der Internet-Kanal fällt als seriöse Quelle immer mehr aus. Dem Tod ist er näher als dem Leben. Der erwähnte Professor Bruns hält sich dort nur noch aus "morbidem Interesse" auf, weil er den "Verfall eines einst durchaus wichtigen Mediums aus der Nähe und in Echtzeit beobachten" will. Es ist Futter für Forscher, wenn Twitter stirbt. Tweet um Tweet. Oder X für X. Das kann sich Elon Musk noch aussuchen. Es ist offenbar wie im Roman von Robert Louis Stevenson, am Ende war Mr. Hyde tot.