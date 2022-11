Sie führte Interviews mit Dutzenden US-Geheimagenten: "Joe Biden ist in Gefahr"

von Raphael Geiger Was bewegt die Männer, die ihr Leben für den US-Präsidenten aufs Spiel setzen? Die Autorin Carol Leonnig hat sie gefragt. Ihr Blick in das Innerste des Secret Service ist erschütternd.

Mrs. Leonnig, ist Joe Biden eigentlich sicher?

Nein. Er ist in viel größerer Gefahr als es, sagen wir, Präsident Reagan damals war.

Reagan wurde angeschossen.

Ja, und er wäre fast gestorben.

Autorin Carol Leonnig in den Büroräumen der Washington Post

Carol Leonnig ist eine der wichtigsten Reporterinnen der "Washington Post", sie interviewte Trump in Florida – kurz nach dem Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021. Und über fast ein Jahrzehnt verteilt sprach sie mit Menschen, die sonst unsichtbar bleiben: mit Agenten des Secret Service, den Bodyguards der US-Präsidenten. Jene, die bei Attentaten einer abgefeuerten Kugel entgegenspringen. Und ihren Job so diskret machen wie politisch neutral. Zumindest bisher, sagt Carol Leonnig.