Natascha Strobl warnt vor "Angstlust", Hasnain Kazim davor, Rechte einfach zu ignorieren: Die beiden Publizisten streiten im stern über den Umgang mit der AfD – ein Schlagabtausch. Natascha Strobl und Hasnain Kazim

Natascha Strobl: Alice Weidel auf dem Titel – ich fand das falsch.

Hasnain Kazim: Warum genau?

Natascha Strobl: Die Erfahrungen – auch aus Österreich – haben gezeigt, dass extrem rechte PolitikerInnen davon leben, Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit zu bekommen. Die Angstlust vor ihnen macht sie groß.

Hasnain Kazim: Vor einem Jahr hätte ich auch gesagt: Weidel auf dem Titel? Geht gar nicht. Aber in den zurückliegenden zwölf Monaten habe ich mich in vielen Gesprächen überzeugen lassen, dass Menschen erst recht zu diesen Extremisten laufen, wenn man versucht, diese zu ignorieren. Extremisten verschwinden nicht, wenn man so tut, als gäbe es sie nicht.