In Ägypten hat die Weltklimakonferenz COP27 begonnen. Doch während die hochrangigen Gäste in einer künstlichen Öko-Stadt untergebracht sind, sitzen ägyptische Umweltschützer hinter Gittern. Was Aktivisten vom ersten (fast) Protest-freien Klimagipfel halten. Von Mascha Malburg

Scharm al-Scheikh am Sonntagmorgen: Im Badeort an der Südspitze des Sinai bringen buntbedruckte Elektrobusse die Besucher zum Kongresszentrum. Seichte Wellen nippen am Sandstrand. Vor den Bergen glitzern tausende neue Solarpaneele. So zeigen es die Kameras der internationalen Fernsehteams, die zur 27. Weltklimakonferenz angereist sind.

Es gibt zwei Geschichten, die man gerade über diesen Ort erzählen kann: Die der ersten Klimakonferenz auf afrikanischem Boden, ausgerichtet von einem Land, das wie so viele in der Region mehr unter der Klimakrise leidet, als es Schuld an ihr trägt. Ein Land, in dem gerade junge Menschen an eigenen Lösungen arbeiten wollen – und die Umweltsünder aus dem globalen Norden zur Verantwortung ziehen.