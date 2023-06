Russlands Präsident Wladimir Putin hat erklärt, die Gegenoffensive der Ukraine habe begonnen, sei aber kein Erfolg. Russische Militärblogger berichten, es seien Panzer aus deutscher und US-Herstellung gesichtet worden. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Sehen Sie im Video: Putin sicher: "Gegenoffensive der Ukraine hat begonnen".

Die Ukraine hat laut Russlands Präsident Wladimir Putin ihre lang erwartete Gegenoffensive begonnen. "Dies wird durch den Einsatz der strategischen Reserve bestätigt", erklärte Putin am Freitag auf einer Konferenz in Sotschi und fügte hinzu, die ukrainischen Soldaten hätten ihre Ziele in keinem Sektor erreicht. Putin, sowie ein Sprecher des russischen Militärs sprachen von hohen Verlusten der Ukraine. Russische Militärblogger berichteten, es seien Panzer aus deutscher und US-Herstellung gesichtet worden. Eine ukrainische Stellungnahme lag nicht vor. Die ukrainische Armee veröffentlichte am Freitag ihrerseits Aufnahmen, die einen Angriff auf eine russische Artilleriebrigade nahe der Stadt Bachmut zeigen sollen. Eine unabhängige Berichterstattung von der Front ist kaum möglich. Russland erklärt seit Wochenbeginn die ukrainische Offensive für eröffnet, während die Regierung in Kiew dies zurückweist und unterstreicht, man werde den Beginn nicht verkünden, wie dieses am Sonntag veröffentlichte Video verdeutlichen sollte.