von Nils Kreimeier Stefan Schmitz , Marina Klimchuk und Bettina Sengling Nur 24 Stunden dauerte der Aufstand der Söldnertruppe Wagner – doch er dürfte Wladimir Putins Macht dauerhaft erschüttern.–

Am Abend des Tages, an dem die Panzer seiner Wagner-Söldner auf Moskau zugerollt waren, stieg Jewgenij Prigoschin in einen dunklen SUV. Durch das Fenster schüttelte er die Hände der Umstehenden, winkte und zeigte so etwas wie ein Lächeln. Russische Fahnen wehten, in der zweiten Reihe hoben die Fans des Beinahe-Putschisten ihre Smartphones, um die Szene zu filmen. "Wir beten für dich", rief eine Frau. Der 62-Jährige fuhr in Rostow am Don – einer Millionenstadt, die er handstreichartig eingenommen hatte – davon wie ein Sieger.