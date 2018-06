(O-TON DONALD TRUMP) "Wir treffen uns am 12. Juni in Singapur." Das waren die Worte von US-Präsident Donald Trump am Freitag. Nun also doch eine Zusage zu einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un, nur eine Woche nachdem er die ursprünglichen Pläne eigentlich schon wieder abgesagt hatte. Diese Entscheidung fiel, nachdem sich Trump mit dem hochrangigen Gesandten Kim Yong Chol in Washington traf. Dieser überreichte Trump einen Brief von Kim Jong-Un, in dem der sich Berichten zufolge erneut zu seiner Bereitschaft über Abrüstungsgespräche bekannte. (O-TON DONALD TRUMP) "Wie gesagt - wir werden sehen, was passiert..." Kommentierte Trump. Der nun wieder einen versöhnlicheren Ton gegenüber Pjöngjang anzuschlagen scheint und ein Ende der Sanktionen gegen das international isolierte Land in Aussicht stellte. Nordkoreas Diplomat Kim Yong-Chol hatte sich zuvor zwei Tage lang mit US Außenminister Mike Pompeo in in New York getroffen. (O-TON DONALD TRUMP) "Es ist nur der Anfang, ich habe nie behauptet, man könne alles mit nur einem Treffen regeln. Es gab jahrelang Anfeindungen und Probleme, aber ich denke wir werden am Ende zu einem guten Ergebnis kommen." Die USA verlangen wie viele andere Länder von Nordkorea eine vollständige atomare Abrüstung und haben im Gegenzug eine Streichung von Strafmaßnahmen in Aussicht gestellt. Pjöngjan hingegen fordert Sicherheitsgarantien und einen Abzug der amerikanischen Truppen aus Südkorea, enger Verbündeter der USA.