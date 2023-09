von Marc Etzold Sechs Männer und eine Frau wollen einen Durchmarsch von Donald Trump verhindern. Bei der zweiten TV-Debatte der Republikaner gehen sie aufeinander los. Und die Ex-Gouverneurin Nikki Haley übernimmt die Rolle der Angreiferin.

Ihr Lieblingsgegner, so gehört sich das unter ordentlichen Republikanern, ist natürlich der amtierende US-Präsident und Demokrat Joe Biden Als die konservativen Präsidentschaftsbewerber am Mittwochabend in Kalifornien zu ihrer zweiten Debatte zusammenkommen, nehmen sie aber auch einen anderen ins Kreuzfeuer: Donald Trump. Sieben Billionen Dollar habe der Ex-Präsident in seinen vier Jahren an zusätzlichen Schulden angehäuft, wirft Chris Christie, früherer Gouverneur von New Jersey ihm vor. Und Ron DeSantis, Regierungschef in Florida, schiebt nach: "Donald Trump sollte auf dieser Bühne stehen. Er ist es Ihnen schuldig, sich dafür zu verantworten."