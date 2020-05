Sehen Sie hier: "Die Welt hat sich geändert": Warren Buffett stößt sämtliche US-Airline-Beteiligungen ab





Die US-Investmentfirma Berkshire Hathaway der Investorenlegende Warren Buffett hat sich in der Coronavirus-Pandemie von sämtlichen Anteilen an den vier größten US-Fluggesellschaften getrennt. Berkshire habe ihre Beteiligungen an Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines und American Airlines veräußert, sagte Buffett am Samstag auf der Hauptversammlung. Buffett sagte, die Welt habe sich für Fluggesellschaften verändert, und er wünsche ihnen alles Gute. Berkshire habe hingegen Geschäfte, die sie direkt besitzen und derzeit erheblich beeinträchtigt werden, so Buffett. Seine Gesellschaft hatte rund sieben bis acht Milliarden Dollar in den Aufbau der Anteile investiert. Die Summe habe Berkshire beim Verkauf aber nicht wieder erzielen können, ergänzte Buffett. Nach seinen Einschätzungen werden die USA die Corona-Krise erfolgreich bewältigen. Nichts könne Amerika aufhalten, sagte der 89-jährige Milliardär. Für den Rest seines Lebens werde er immer auf die USA wetten.