Neu sind die meisten Ideen nicht, die sich an Bord eines Doppelstockwagens der Deutschen Bahn befinden, den der Konzern auf der Bahn- und Verkehrsfachmesse Innotrans in Berlin vorgestellt hat. Aber zehn verschiedene Bereiche in nur einem Waggon sind schon etwas Besonderes.

"Ideenzug"-Waggon mit mehreren Modulen

"Ideenzug" nennt das Unternehmen das Konzept. Es soll zeigen, was in einem Zug alles möglich ist – und wie Bahnreisen in Zukunft aussehen könnten. Ab März 2023 sollen Fahrgäste alle Einbauten auf Herz und Nieren testen können, verspricht die Deutsche Bahn. Der Wagen soll dann bei der Konzerntochter Südostbayernbahn zwischen München um Mühldorf am Inn zum Einsatz kommen. Die Erkenntnisse aus dem Probetrieb sollen dann in die Gestaltung neuer Züge einfließen.

Blicken Sie in die Zukunft und klicken Sie sich oben in der Fotostrecke durch die verschiedenen Module des Ideenzuges.

Quellen: Deutsche Bahn, Südostbayernbahn