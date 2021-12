Sehen Sie im Video: 25-Jährige initiiert Wohnungstausch wie bei Kultfilm "Liebe braucht keine Ferien".













"Will jemand in England über die Feiertage mein Apartment am Wasser in Boston mit mir tauschen?" Mit dieser Frage beginnt für die TikTokerin Grace Gagnon aus den USA ihr Winterabenteuer. Inspiriert ist die Aktion von dem Winterfilm „The Holiday“ mit Kate Winslet und Cameron Diaz. In der romantischen Komödie tauschen zwei sich unbekannte Frauen ihre Wohnungen miteinander. Beide verlieben sich in der Stadt der jeweils anderen. Das Video der 25-Jährigen Gagnon aus Boston geht viral. Sie erhält viele Angebote für ihre Wohnung: Am Ende entscheidet sie sich für einen Tausch mit Florence Patterson, einer 22-jährigen alleinstehenden Frau aus Bath in England. Auf TikTok hält sie ihre Zuschauer über ihre Reise auf dem Laufenden. Dass dieser Tausch ihr nicht nur Spaß macht, sondern auch Geld bringt, zeigen ihre Updates: In ihren Storys verlinkt sie Werbepartner, deren Produkte sie vorstellt.

