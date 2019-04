Der Brexit kommt, das Pfund fällt und die Briten bleiben lieber zu Hause? Diese Angst verspüren nun einige Mitarbeiter verschiedener Tourismus-Unternehmen. Gerade in Portugal. Denn für die hiesige Tourismusbranche sind Urlaubssuchende aus Großbritannien die größte Zielgruppe. 20 Prozent machen sie vom gesamten Anteil aller Touristen in Portugal aus. Daher hat sich Luis Araujo von der nationalen Tourismus-Agentur etwas überlegt. "Brelcome" heißt es in einer neuen Kampagne, die nach Angaben der Agentur schon rund sechs Millionen Briten über soziale Medien erreicht haben soll. "Wir dachten, dass es eine gute Möglichkeit ist, um einem guten Freund zu sagen, dass wir ihn niemals verlassen werden, egal was auch komme. 'Portugal wird dich nie verlassen' war die größte Kampagne, 'Brelcome' war dann die zweite Phase und wir dachten, lasst uns den Brexit einmal anders betrachten. Etwas, das so negativ wahrgenommen wurde und worüber so viel diskutiert wurde, machen wir doch etwas Positives draus. Also haben wir uns gedacht: Brelcome'." Nach offiziellen Angaben ist die Anzahl der nach Portugal reisenden Briten bereits im letzten Jahr zurückgegangen. Laut Araujo habe man auch in anderen Ländern wie Brasilien oder den USA mehr Menschen für ihr Land faszinieren können, doch einen Markt, wie man ihn in Großbritannien habe, werde man nirgendwo anders bekommen, so Araujo. Auch der britische Botschafter Chris Sainty findet die Kampagne gut: "Wir unterstützen diese Initiative sehr und die Idee, die dahinter steckt. Wir wollen auch, dass Briten weiterhin Portugal besuchen und unkomplizierte und stressfreie Erfahrungen haben werden." Wenn Großbritannien ohne einen Deal aus der EU austritt, könnte das Pfund um 5 Prozent fallen, ergab eine Umfrage von Reuters. Die Europäische Union hat Großbritannien am Mittwoch weitere sechs Monate Zeit gegeben, um die Union zu verlassen. Wohin die Briten danach am liebsten reisen werden, wird sich zeigen.