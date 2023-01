Fluch vor den sich überschlagenden Schlagzeilen, vor den kreischenden TV-Gesichtern, vor den flimmernden Werbeversprechen, vor dem ständig vibrierenden Smartphone in der eignen Tasche, Flucht von allem – den Wohlstandsgesellschaften ist eine gewisse Weltmüdigkeit stets eigen gewesen. Doch wohin kann man fliehen?

Der Fotografen David De Vleeschauwer weiß die Antwort. Auf der Suche nach den besten Reiserouten erkundet er seit mehr als zwei Jahrzehnten die Welt. In seinem neuen Buch "Remote Experiences. Extraordinary Travel Adventures from North to South" präsentiert der Belgier zwölf unerwartete Reiseziele, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Eins haben sie jedoch alle gemeinsam: Hier findet der weltmüde Reisende sein Ziel abseits aller ausgetretenen Pfade.

De Vleeschauwer wagt sich mit seiner Kamera in alte buddhistische Dörfer in den Ausläufern des Himalayas und folgt den Spuren von Pilgern und Schafhirten in Italien. In den Ebenen Botswanas nimmt der Fotograf die Leser auf eine einmalige Safari mit und durchkreuzt die äußeren Gefilden der Antarktis an Bord eines Superyacht-Eisbrechers.

Praktische Informationen zu farbprächtigen Fotografien

Neben faszinierenden Fotografien bietet das Werk jedoch etwas, was bei vielen Reisebänden vernachlässigt wird: nützliche Tipps für alle diejenigen, die den Spuren des Fotografen folgen wollen. In "Remote Experiences" werden die farbprächtigen Aufnahmen durch detaillierte Beschreibungen der Reiserouten, praktischen Informationen zu Anreisemöglichkeiten und sogar den ungefähren Kosten der Trips begleitet. Die Preisspanne reicht dabei von erschwinglichen 250 Euro bis zu einer Million Euro. So viel kostet eine Woche All Inclusive auf der Jacht "Legend", die Touristen von jedem Ort der Welt in die Antarktis bringt. Das Schiff wurde 1974 als Eisbrecher gebaut. Heute gehört sie einem ehemaligen Silicon-Valley-CEO, der sie für diejenigen chartert, die in die entlegensten Winkel dieses Planeten reisen wollen.

"Remote Expierences. Extraordinary Travel Adventures from North to South" von David De Vleeschauwer. Erschienen im Taschen Verlag, 424 Seiten, Preis 50 Euro.